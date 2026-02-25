Splashtop annuncia l'integrazione con la piattaforma CrowdStrike Falcon
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CUPERTINO, Calif. – 25 febbraio 2026 – Splashtop® ha annunciato oggi un'integrazione con la piattaforma CrowdStrike Falcon® che aiuta le organizzazioni a semplificare le operazioni di sicurezza degli endpoint negli ambienti Windows. Attraverso Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM), le organizzazioni possono supportare il deploy policy-driven del sensore Falcon e ottenere visibilità operativa, mentre CrowdStrike offre rilevamento, indagine e risposta agli endpoint basati su AI.
Splashtop fornisce informazioni di stato sull'endpoint ad alto livello, inclusi installazione del sensore e stato di protezione, con la possibilità di passare direttamente alla console CrowdStrike Falcon quando è necessaria un'indagine o una risoluzione più approfondita.
L'integrazione mantiene chiari confini tra le piattaforme. CrowdStrike offre sicurezza degli endpoint, intelligence sulle minacce e capacità di risposta all'interno della piattaforma Falcon, mentre Splashtop fornisce un livello operativo per il deployment degli endpoint, la visibilità e l'accesso remoto sicuro quando è necessaria un'azione.
“Poiché gli ambienti endpoint diventano sempre più distribuiti, i clienti cercano una migliore coordinazione tra le operazioni IT e i team di sicurezza”, ha detto Mark Lee, Amministratore Delegato di Splashtop. “La nostra integrazione con la piattaforma CrowdStrike Falcon aiuta a semplificare le operazioni sugli endpoint mantenendo i flussi di lavoro di indagine e risposta alla sicurezza già stabiliti.”
L'integrazione è disponibile oggi. Per saperne di più su Splashtop Autonomous Endpoint Management con CrowdStrike, visita www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-it.
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Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.