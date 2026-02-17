Splashtop e Leader uniscono le forze per espandere l'accesso remoto sicuro, il supporto e la gestione autonoma degli endpoint in tutta l'Australia
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La collaborazione offre soluzioni di lavoro remoto sicure e ad alte prestazioni e gestione IT, supportate da infrastrutture sovrane e competenze locali.
SYDNEY, 18 feb. 2026 – Splashtop, leader globale nelle soluzioni IT moderne per i luoghi di lavoro digitali, e Leader, un distributore IT&C affidabile al 100% di proprietà australiana nella regione, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per offrire maggiore valore, sicurezza avanzata e operazioni IT autonome alle organizzazioni in tutta l'Australia.
Attraverso questa collaborazione, Leader offrirà il portafoglio completo di Splashtop ai clienti, fornendo competenze regionali, supporto e guida che rispondono a un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dall'abilitazione del lavoro ibrido sicuro alla manutenzione proattiva degli endpoint e conformità. Insieme, consentono alle organizzazioni di modernizzare con sicurezza le infrastrutture IT esistenti e gli ambienti di lavoro ibridi con un supporto locale di classe mondiale.
“L’Australia è un mercato chiave per noi nell’area APAC, e la nostra partnership con Leader segna un passo importante nel rafforzare la nostra presenza nella regione.” ha detto Kelly Park, Direttore Vendite Regionale, ANZ & Sud Corea. “Combinando le soluzioni remote sicure e affidabili di Splashtop, inclusa la Gestione Autonoma degli Endpoint, con la forte competenza locale e la rete di distribuzione consolidata di Leader, ci aspettiamo di offrire un supporto locale potenziato e un valore complessivo maggiore ai clienti australiani.”
"Splashtop si allinea fortemente con l'attenzione di Leader su soluzioni sicure, scalabili e pronte per i partner", ha detto Theo Kristoris, Direttore Generale di Leader. "Insieme, stiamo permettendo ai nostri partner di supportare moderni ambienti di lavoro ibridi, rafforzando la sicurezza, la conformità e l'efficienza operativa attraverso l'automazione."
Splashtop ha una presenza consolidata nel mercato australiano, servendo settori critici come l'istruzione, i media e l'intrattenimento, il governo, l'architettura e il design. Le soluzioni dell'azienda sono fidate a livello globale per le loro prestazioni, affidabilità e architettura di sicurezza di livello enterprise. Oltre all'accesso remoto sicuro, lo Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) fornisce visibilità continua, monitoraggio e patching automatizzato in tutti gli ambienti IT, aiutando i team a ridurre i rischi e i costi operativi.
Costruito con la sicurezza al centro, Splashtop combina la crittografia end-to-end, solidi controlli di accesso e conformità con gli standard ISO, SOC 2 e RGPD per aiutare a proteggere i dati e soddisfare i requisiti normativi su larga scala. L'infrastruttura cloud sovrana dell'azienda consente alle organizzazioni di soddisfare i requisiti nazionali di protezione e residenza dei dati ai sensi del Privacy Act, supportando al contempo l'allineamento con framework come l'Essential Eight Maturity Model e l'Information Security Manual (ISM), e la prontezza per le valutazioni IRAP.
Iniziative Future Condivise:
Splashtop e Leader pianificano di coinvolgere attivamente il mercato attraverso la partecipazione congiunta agli eventi di settore in arrivo, attività di co-marketing e ulteriori programmi di coinvolgimento collaborativo durante il 2026 e oltre.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Informazioni su Leader
Leader è un distributore di proprietà australiana che serve oltre 12.000 partner di canale a livello nazionale attraverso cinque filiali. Offrono stock nazionali, gestione account dedicata, un marketplace cloud e un ampio supporto ai partner come helpdesk, formazione e risorse di marketing. Leader è specializzata in hardware, cloud, sicurezza informatica, software e telecomunicazioni, fornendo soluzioni complete con competenza locale e un focus sulla crescita dei partner. www.leadersystems.com.au