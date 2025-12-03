Splashtop AEM Riconosciuto per il Miglior ROI Stimato nel Primo Report di G2 per Gestione autonoma degli endpoint
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Un ritorno sull'investimento di quattro-cinque mesi, una fiducia quasi perfetta nella roadmap e valutazioni elevate per l'automazione e il supporto posizionano Splashtop come un partner orientato al valore per la gestione moderna degli endpoint.
CUPERTINO, Calif., 3 dic. 2025 — Splashtop’s Gestione autonoma degli endpoint (AEM) solution è stato riconosciuto per il miglior ritorno sull'investimento (ROI) stimato nel primo G2 Results Index for Gestione autonoma degli endpoint (AEM), Winter 2026 report. Questo riconoscimento riflette la strategia di Splashtop di rendere la gestione e la sicurezza moderna e automatizzata degli endpoint accessibile ai team IT con risorse limitate. AEM offre visibilità in tempo reale e automazione intelligente senza il carico degli strumenti enterprise tradizionali, aiutando più organizzazioni a operare in modo sicuro ed efficiente.
Il cento percento dei revisori ha affermato che Splashtop AEM sta andando nella giusta direzione. La loro fiducia è significativa poiché le organizzazioni cercano partner innovativi e alternative moderne alla gestione degli endpoint legacy mentre affrontano minacce guidate dall'AI, la crescita dei dispositivi distribuiti e aspettative più rigide in merito a sicurezza e conformità.
I team IT stanno usando Splashtop per ottenere il controllo in tempo reale, riducendo le finestre di esposizione e rafforzando la loro postura di sicurezza. AEM allevia la pressione operativa automatizzando la manutenzione di routine e facendo emergere i problemi che richiedono attenzione immediata, liberando i team IT per concentrarsi su lavori a maggior valore. Questa chiarezza rafforza la capacità dell'organizzazione di mantenere la conformità con le aspettative normative e assicurative, supportando allo stesso tempo la performance e la continuità del business.
Prestazioni di Splashtop AEM nei report invernali di G2 Gli utenti AEM riportano un valore accelerato, cicli di patch più rapidi e un'efficienza operativa migliorata, supportata da flussi di lavoro intuitivi che semplificano il lavoro quotidiano per i team snelli.
"Splashtop Gestione autonoma degli endpoint si occupa di tutto automaticamente senza che io debba pensarci. L'installazione è stata sorprendentemente semplice, e ora gestisce tutti gli aggiornamenti e le patch sui nostri dispositivi senza alcun lavoro manuale da parte mia. Apprezzo molto il dashboard chiaro che mi mostra lo stato di tutto a colpo d'occhio. Il monitoraggio automatico individua i problemi prima che diventino veri problemi, il che ci ha risparmiato da diversi potenziali grattacapi. È anche stato estremamente affidabile da quando abbiamo iniziato a usarlo, e il costo è ragionevole rispetto ad altre soluzioni aziendali che abbiamo cercato. In generale, funziona silenziosamente in background e mi permette di concentrarmi su altre cose invece di gestire costantemente aggiornamenti del dispositivo e patch di sicurezza.” - Utente verificato nel settore delle costruzioni, mercato medio (51-1000 dipendenti)
I recensori che utilizzano Splashtop per l'assistenza remota e la gestione autonoma degli endpoint hanno riportato livelli di soddisfazione elevati, superando la maggior parte dei fornitori in ogni metrica misurata sulla Grid, tra cui facilità di fare business, facilità d'uso, facilità di configurazione e qualità del supporto. Le soluzioni di Splashtop per il supporto remoto e AEM hanno mostrato un forte ROI, con un periodo di ammortamento stimato rispettivamente di 4 e 5 mesi.
Questi risultati rafforzano la crescita di Splashtop in una categoria emergente, portando automazione, visibilità e controllo ai team IT che devono tenere il passo con le minacce in rapida evoluzione mantenendo la produttività operativa.
“Oggi i leader IT stanno gestendo un rischio in aumento con strumenti e budget che non sono al passo,” ha detto Mark Lee, CEO e Co-fondatore di Splashtop. “Stanno bilanciando il debito tecnico, i vincoli di personale e le crescenti pressioni sulla sicurezza, e hanno bisogno di partner che possano aiutarli a prendere azioni immediate senza rallentare l'attività. Splashtop è impegnata a fornire soluzioni che riducono la complessità, accelerano la risoluzione e offrono un valore competitivo affinché più organizzazioni possano accedere all'automazione e alla visibilità necessarie per rimanere al sicuro.”
Splashtop continua a migliorare la sua Gestione autonoma degli endpoint con un focus sulla semplicità operativa e su risultati misurabili. Per maggiori informazioni, visita www.splashtop.com.
Riepilogo delle notizie
Splashtop AEM ha ottenuto il miglior ROI stimato nei primi report di Gestione autonoma degli endpoint di G2, con un ritorno d'investimento segnalato dai clienti in quattro-cinque mesi.
Il novantacinque fino al novantasette percento degli utenti AEM ha valutato il prodotto con quattro o cinque stelle, confermando un'alta soddisfazione su automazione, visibilità e patching in tempo reale.
Il 100% dei revisori di AEM ha riportato che il prodotto sta andando nella giusta direzione, indicando una forte fiducia nella roadmap per i team IT del mercato medio.
Splashtop AEM ha registrato uno dei tempi di implementazione più veloci nella categoria, con una media di mezzo mese per le implementazioni nel mercato medio.
Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza ha ottenuto una valutazione di 4,8 stelle con il 96% di probabilità di raccomandazione, supportata dal tempo di attivazione più rapido nel suo segmento, pari a due mesi.
Sia AEM che Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza hanno superato le medie di categoria per facilità d'uso, installazione e qualità del supporto, basate su valutazioni di clienti verificati.
I dati di G2 collocano Splashtop tra le piattaforme più orientate al valore per i team IT che cercano capacità consolidate di gestione degli endpoint e Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza."
L'approccio unificato di Splashtop aiuta i team IT snelli a migliorare la postura di sicurezza, semplificare il patching del software e ridurre l'onere operativo senza aggiungere complessità agli strumenti.
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Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.