Splashtop aggiunge funzionalità di stampa remota a Splashtop Business e Splashtop Business per il supporto remoto, consentendo uffici remoti e continuità di business
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
Medici, agenti assicurativi, lavoratori a distanza e guerrieri della strada godono della massima produttività grazie all'accesso remoto sicuro con la stampa remota
San Jose, CA - 17 novembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione tra dispositivi, annuncia Splashtop Business e Splashtop Business for Remote Support ora aggiungono la funzionalità di stampa remota per arricchire l'esperienza di accesso remoto. Con la stampa remota, gli utenti possono stampare i file presenti su un computer remoto su una stampante locale. Attualmente gli utenti possono stampare da un computer Windows o MAC a un altro Windows o MAC.
"Molti utenti di Splashtop si sono affidati a Google Cloud Print e ad altre soluzioni per la stampa remota", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Ora offriamo ai clienti di Splashtop Business un'esperienza integrata e senza soluzione di continuità per la stampa remota, migliorando la produttività degli utenti".
Splashtop Business migliora la produttività e la flessibilità degli utenti con i seguenti vantaggi:
Bilanciamento tra lavoro e vita domestica grazie alla possibilità di accedere agli uffici da casa, evitando di fare il pendolare
Rimani connesso con tutti i tuoi file e le tue app su computer, mentre sei in viaggio
Continuità aziendale: in caso di condizioni meteorologiche avverse, i dipendenti possono rimanere produttivi da remoto.
I professionisti del settore finanziario, commerciale o sanitario possono accedere da remoto a tutti gli uffici.
Oltre venti milioni di consumatori hanno goduto dei prodotti Splashtop Personal. Esegui l'upgrade a Splashtop Business con funzioni avanzate come trasferimento di file, stampa remota, accesso al browser, sicurezza avanzata, reporting sull'utilizzo, conformità HIPAA, supporto avanzato e molti altri vantaggi.
Per saperne di più e registrarsi per una prova gratuita: https://www.splashtop.com/business
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Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 20 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità con le VPN mobili e l'RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso partner MDM/MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con filiali internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com
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Robert Ha
robert.ha@splashtop.com