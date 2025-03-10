Splashtop aggiunge la gestione degli endpoint, il reporting dell'inventario e il rilevamento delle vulnerabilità all'offerta di supporto remoto, aiutando le piccole e medie imprese a scalare in modo sicuro
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Splashtop Autonomous Endpoint Management sblocca l'automazione critica per la gestione, il monitoraggio e la protezione degli endpoint.
CUPERTINO, CA – 11 marzo 2025 – Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso remoto e supporto che semplificano il lavoro da qualsiasi luogo, ha annunciato oggi una nuova soluzione autonoma per la gestione degli endpoint (AEM) destinata agli utenti del supporto remoto che desiderano migliorare l'efficienza, la visibilità e il controllo sui dispositivi delle loro reti. La soluzione introduce funzionalità di automazione cruciali per team IT snelli, tra cui la scansione delle vulnerabilità e gli aggiornamenti delle patch in tempo reale per contrastare le minacce zero-day. Potente complemento a Microsoft Intune, Splashtop AEM rafforza la sicurezza accelerando i tempi di applicazione delle patch e consentendo all'IT di ottenere maggiore valore dagli investimenti tecnologici a lungo termine. Allo stesso modo, offre un'alternativa economicamente vantaggiosa a soluzioni di patch management e di gestione e monitoraggio remoto (RMM) più costose e complete. I team IT possono ulteriormente semplificare il loro stack tecnologico consolidando l'accesso remoto, il supporto e la gestione degli endpoint con Splashtop.
Secondo la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), oltre il 50% delle vulnerabilità più sfruttate nel 2023 erano zero-day, rendendo cruciale la risoluzione in tempo reale. Si prevede che nel 2025 supereranno le 48.000 le Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) e oltre il 90% degli attacchi che progrediscono fino alla fase di ransomware ha coinvolto dispositivi non gestiti [Microsoft Digital Defense Report 2024]. I laboratori di Malwarebytes prevedono che l'intelligenza artificiale agentica trasformerà la natura degli attacchi, consentendo agli hacker di pianificare, eseguire e scalare meglio le loro operazioni. Questo scenario di sicurezza dipinge un quadro desolante per i team IT più piccoli, che sono trascurati dal mercato e si trovano a dover scegliere tra piattaforme costose e superflue o rimanere sotto-protetti.
Splashtop AEM offre un'alternativa conveniente che semplifica la sicurezza fornendo soluzioni in tempo reale per rilevare, prioritizzare e risolvere rapidamente le vulnerabilità. I team IT di piccole e medie dimensioni ottengono una visibilità senza precedenti e un controllo proattivo sui loro ambienti tramite una dashboard intuitiva e un'automazione intelligente. La gestione dei criteri basata su anelli consente loro di implementare gradualmente e di calibrare le politiche di sicurezza in base alla tolleranza al rischio. Pur essendo progettato specificamente per le PMI, Splashtop AEM è scalabile fino a oltre 200.000 endpoint senza cali di performance, rendendolo un'opzione potente e accessibile anche per alcuni contesti aziendali.
“Le aziende di fascia media sono costantemente minacciate da criminali informatici dotati di intelligenza artificiale e devono affrontare la sfida di affrontare le vulnerabilità della sicurezza a un costo ragionevole, mantenendo la produttività dei dipendenti ed evitando i tempi di inattività”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “Splashtop affronta questa sfida offrendo visibilità delle risorse IT, informazioni sulle vulnerabilità sfruttate e automazione delle patch in tempo reale basata su policy. Stiamo rapidamente innovando per offrire soluzioni basate sull'AI e sull'automazione per supportare l'IT e gli MSP nella riduzione del tempo medio di rilevamento, rimedio e contenimento dei rischi informatici.”
“La nostra dipendenza da Intune per alcune funzionalità di gestione degli endpoint è integrata da Splashtop, che colma lacune critiche, tra cui una migliore visibilità e un maggiore controllo sugli aggiornamenti software e una migliore documentazione”, ha dichiarato Jonah Fulmer, IT Manager di pb2 architecture + engineering. “Con un'unica piattaforma, siamo in grado di risolvere i problemi su qualsiasi dispositivo remoto, monitorare in modo proattivo i sistemi, automatizzare il patching del software e garantire la conformità. Il prezzo competitivo e il set completo di funzionalità di Splashtop ci hanno offerto un valore ineguagliabile rispetto alle alternative.”
Splashtop AEM offre le seguenti funzionalità:
Rilevamento e gestione delle risorse in tempo reale: mantieni la piena visibilità delle risorse IT, riducendo i rischi e mantenendo la conformità.
Scansione delle vulnerabilità: raccogli le vulnerabilità e le esposizioni comuni (CVE) e le vulnerabilità sfruttate note (KEV) per rilevare vulnerabilità ed errori di configurazione, consentendo all'IT di dare priorità alle patch critiche per mitigare i rischi.
Automazione delle patch in tempo reale: un potente complemento a Microsoft Intune con cui è possibile ridurre le vulnerabilità e migliorare la sicurezza mantenendo i sistemi aggiornati con l'applicazione automatica di patch per il sistema operativo e le applicazioni di terze parti.
Gestione dei criteri basata su anelli: personalizza e applica facilmente criteri in gruppi definiti di endpoint per aggiornamenti controllati e graduali.
Dashboard personalizzabile: la visibilità completa e in tempo reale in tutto l'ambiente consente una visibilità istantanea e una gestione proattiva.
Avvisi configurabili e correzione automatica: identifica e risolvi rapidamente i problemi con avvisi in tempo reale e correzioni automatizzate tramite Smart Actions, garantendo tempi di attività continui e prestazioni ottimali del sistema.
Script e Attività: La gestione e gli aggiornamenti semplificati consentono l'esecuzione simultanea o la pianificazione su più endpoint, inclusi distribuzione di massa, comandi remoti, script PowerShell, riavvii di sistema e altro ancora.
I team IT hanno la possibilità di personalizzare la propria soluzione Splashtop con una suite di funzionalità di sicurezza e gestione remota in continua espansione, tra cui:
Rilevamento e risposta degli endpoint (EDR): blocca le violazioni con una protezione, un rilevamento e una risposta basati sull'intelligenza artificiale grazie a Bitdefender EDR o CrowdStrike EDR.
Protezione degli endpoint (EPP): proteggi i computer Windows e Mac con Splashtop Antivirus basato sulla pluripremiata tecnologia antimalware di Bitdefender
Splashtop Connector: collega in modo sicuro le connessioni RDP, VNC e SSH a computer e server Windows evitando di usare VPN o di installare appositi software per l'accesso remoto.
Splashtop AR: connettiti a posizioni fuori sede e risolvi i problemi in tempo reale con la condivisione della fotocamera e le annotazioni in realtà aumentata.
Splashtop vanta una lunga storia di continui miglioramenti e innovazioni orientate ai clienti, definendo la propria roadmap in base alle esigenze reali dell'IT in collaborazione con i clienti. Integrando la gestione degli endpoint con il supporto remoto, Splashtop offre una soluzione efficiente e conveniente per le aziende che desiderano consolidare i propri strumenti di gestione IT migliorando la sicurezza e la scalabilità.
Le soluzioni di supporto remoto e gestione degli endpoint di Splashtop sono disponibili all'indirizzo www.splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Contatto stampa USA
Laura Shubel
BIG FISH PR for Splashtop
splashtop@bigfishpr.com