Splashtop aggiunge la configurazione dei dispositivi e la distribuzione avanzata delle applicazioni alla soluzione Gestione autonoma degli endpoint
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I team IT e gli MSP hanno ora la possibilità di automatizzare la configurazione, applicare i criteri di sicurezza e semplificare le operazioni negli ambienti distribuiti.
CUPERTINO, California, 28 maggio 2025 - Splashtop ha annunciato oggi nuovi miglioramenti alla sua soluzione Gestione autonoma degli endpoint (AEM), offrendo ai team IT un maggiore controllo sulla sicurezza dei dispositivi Windows e Mac nei loro ambienti. Gli amministratori IT possono ora stabilire e applicare configurazioni di rete e di sicurezza, nonché distribuire e applicare patch a tutti i software su scala. Si tratta dell'ultimo di una serie di aggiornamenti attesi, in quanto l'azienda realizza la sua visione di IT autonomo, per promuovere l'efficienza e la sicurezza in tempo reale per le organizzazioni con team IT snelli. Oltre a capacità annunciate di recente come la gestione dei criteri basata su anelli, la scansione delle vulnerabilità, gli avvisi configurabili, la riparazione automatica e lo scripting, gli amministratori IT possono gestire centralmente le impostazioni degli endpoint, gestire il sistema operativo e le applicazioni di terze parti e applicare istantaneamente i criteri in tutto il loro ecosistema.
In un ambiente di lavoro distribuito e in un clima di cybersecurity in rapida evoluzione, le aziende sono costrette a mantenere i sistemi sicuri ed efficienti con risorse IT limitate. Splashtop AEM semplifica la sicurezza consentendo all'IT di standardizzare i criteri di configurazione e di applicarli automaticamente ai nuovi dispositivi, riducendo il rischio di configurazioni errate e rafforzando la sicurezza quando un dispositivo viene messo online. Gli amministratori possono ora configurare da remoto le impostazioni di Wi-Fi, proxy e firewall, applicare i criteri di blocco schermo e password e distribuire, applicare patch e gestire da remoto le versioni del software per il sistema operativo e le applicazioni personalizzate e di terze parti più diffuse. I criteri possono essere applicati a singoli individui, gruppi o interi team, in modo da garantire che ogni dispositivo sia pronto all'uso e in linea con gli standard aziendali.
Queste azioni sono alimentate dall'architettura basata sugli agenti di Splashtop, che offre visibilità immediata e applicazione in tempo reale. La soluzione consolida i livelli di sicurezza come soluzione SaaS autonoma e integra gli strumenti MDM esistenti come Microsoft Intune fornendo in tempo reale aggiornamenti software, patch, scripting, dashboard e correzioni automatizzate.
"Basta un solo dispositivo configurato in modo errato o un'app senza patch per esporre un'intera organizzazione agli attacchi. Ogni endpoint non protetto aumenta esponenzialmente il rischio di violazione. Splashtop AEM offre all'IT la possibilità di agire rapidamente, rispettare la conformità e operare su larga scala", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Questi aggiornamenti fanno parte del nostro desiderio di fornire una gestione degli endpoint fluida, proattiva e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione".
Splashtop AEM ora include:
Configurazione del dispositivo per le impostazioni Wi-Fi, firewall, proxy, blocco schermo e password
Distribuzione dell'applicazione dalla console AEM per installare il software in remoto
Automazione dei criteri per garantire che i nuovi dispositivi ereditino le configurazioni in base all'assegnazione del gruppo
Architettura basata su agenti per l'applicazione, la visibilità e la reattività in tempo reale
Scansione delle vulnerabilità per rilevare le CVE/KEV, nonché per identificare e dare priorità ai rischi
Applicazione automatica di patch per sistemi operativi e applicazioni di terze parti, inclusi software interni specifici del settore e personalizzati.
Gestione delle politiche ring-based per supportare implementazioni graduali e basate sul rischio
Dashboard personalizzabili per il monitoraggio centralizzato del sistema in tempo reale
Avvisi configurabili e azioni intelligenti per il rilevamento e la risoluzione automatica dei problemi
Scripts e Tasks per semplificare la creazione di script, distribuzioni di massa, comandi remoti e aggiornamenti di sistema
Splashtop AEM combina l'efficienza operativa con la sicurezza in tempo reale, offrendo ai team IT un modo economico per applicare automaticamente gli standard. In questo modo, l'azienda può continuare a operare in modo efficiente e i dipendenti a essere produttivi. Allo stesso tempo, consente di recuperare preziose risorse IT per destinarle a iniziative più strategiche.
Per saperne di più sulla soluzione di gestione autonoma degli endpoint di Splashtop, visita www.splashtop.com.
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