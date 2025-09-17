Splashtop ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022
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Punti salienti chiave:
Certificazione ISO/IEC 27001:2022 – Splashtop soddisfa il più recente e rigoroso standard globale per la gestione della sicurezza delle informazioni, superando i requisiti del 2013.
Security Controls Powered by Splashtop Solutions – L'implementazione dei controlli di sicurezza sfrutta Gestione autonoma degli endpoint (AEM) per il patching in tempo reale, Foxpass per la sicurezza Wi-Fi basata su certificato, Splashtop Secure Workspace (SASE/Zero Trust Network Access), e la piattaforma di accesso remoto.
Gestione Avanzata dei Rischi e delle Minacce – Dimostra controlli avanzati per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati nelle operazioni globali di Splashtop.
Portfolio di Conformità Completo – Completa il supporto RGPD, SOC 2, HIPAA, FERPA e PCI, rafforzando Splashtop come partner affidabile per un accesso remoto sicuro, supporto e gestione IT.
CUPERTINO, Calif. – 18 Set. 2025 – Splashtop, leader globale nelle soluzioni IT moderne per la gestione e la sicurezza del lavoro ibrido, ha conseguito la certificazione ISO/IEC 27001 sotto le rigorose linee guida del 2022. L'aggiornamento del 2022 alza il livello rinforzando i requisiti per la sicurezza dei servizi cloud, l'intelligence sulle minacce, la privacy dei dati per design, la resilienza operativa e la gestione dei rischi di fornitori e terze parti. Questo traguardo sottolinea l'investimento continuo di Splashtop nella protezione dei dati dei clienti e nel miglioramento delle sue pratiche globali di gestione della sicurezza delle informazioni.
Ottenere questa certificazione conferma che Splashtop mantiene un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS) completo su persone, processi e tecnologia; si sottopone a controlli annuali indipendenti e rafforza continuamente i controlli per anticipare le minacce informatiche emergenti e i rischi aziendali.
Conformità completa per accesso remoto, supporto remoto e gestione autonoma degli endpoint
Oltre all'accesso remoto e all'assistenza remota, Splashtop ora offre Autonomous Endpoint Management (AEM), una soluzione innovativa lanciata nel 2025 che consente ai team IT di automatizzare la manutenzione, l'applicazione delle patch e il monitoraggio degli endpoint su dispositivi in tutto il mondo. AEM consente alle organizzazioni di identificare e risolvere le vulnerabilità, applicare la conformità e garantire la continuità operativa riducendo al contempo il carico operativo. Con queste soluzioni, Splashtop offre un ambiente unico e sicuro per le forze lavoro ibride, protetto e convalidato nell’ambito della certificazione ISO/IEC 27001:2022.
Durante l'implementazione dei controlli di sicurezza ISO/IEC 27001:2022, Splashtop si è affidata al proprio portafoglio di soluzioni per soddisfare e superare i requisiti dello standard. Tra questi rientravano Foxpass per la sicurezza Wi‑Fi basata su certificati, Autonomous Endpoint Management (AEM) per patching e monitoraggio in tempo reale, Splashtop Secure Workspace per l’accesso alla rete SASE/Zero Trust, e le soluzioni di accesso remoto leader del settore dell’azienda. Utilizzando le proprie tecnologie per ottenere la certificazione, Splashtop dimostra la solidità e la maturità del suo design di prodotto incentrato sulla sicurezza.
Foxpass si unisce al Certified Security Framework
Il campo di applicazione include Foxpass by Splashtop; un servizio di autenticazione RADIUS gestito completamente in cloud, che consente un accesso sicuro e senza password a Wi-Fi, VPN e infrastrutture di rete. Foxpass è stato acquisito da Splashtop nel 2023 per rafforzare la gestione degli accessi e l'autenticazione basata su RADIUS per le PMI e MSP. Integrando Foxpass nel suo Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS) certificato, Splashtop estende la protezione di livello enterprise a tutte le sue soluzioni, rafforzando una base sicura e unificata per i clienti in tutto il mondo.
"Raggiungere la certificazione ISO 27001:2022 dimostra il nostro focus e impegno nella protezione dei dati dei clienti e nel rimanere avanti alle minacce in evoluzione," ha detto Jerry Hsieh, Vicepresidente della Sicurezza e Conformità di Splashtop. "Estendere questa certificazione per includere Foxpass evidenzia come stiamo portando ogni parte della nostra attività sotto un unico quadro sicuro e in continuo miglioramento che soddisfa i più severi standard globali."
Impegno verso gli acquirenti globali IT e di sicurezza
Le soluzioni di accesso remoto sicuro, assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e gestione autonoma degli endpoint di Splashtop sono affidate dai professionisti IT e della sicurezza in oltre 200 paesi e regioni. Questo portafoglio aiuta le organizzazioni a proteggere ogni dispositivo, semplificare le operazioni IT e mantenere la conformità con gli standard globali. L'ampliamento del quadro normativo dell'azienda, che comprende RGPD, SOC 2, HIPAA, FERPA e PCI, sottolinea il suo ruolo di partner strategico per le imprese che richiedono sicurezza, affidabilità ed efficienza operativa in ambienti diversificati e distribuiti.
Per maggiori dettagli sulle soluzioni certificate di Splashtop e pratiche di sicurezza delle informazioni o per scoprire come Splashtop può supportare i tuoi requisiti normativi e di certificazione, visita www.splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale top-rated di soluzioni per il lavoro remoto, supporto e gestione che semplificano la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità numero 1, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per piccole, medie imprese e aziende, offrendo funzionalità di sicurezza avanzate, alta capacità di trasferimento dati, ampio supporto per dispositivi e supporto clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo i propri termini con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi con Microsoft nei loro sforzi per aiutare i clienti a affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.