Splashtop 2 ora disponibile per tablet Android - Top Remote Desktop App è più veloce, semplice e sicura
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Splashtop 2 - la nuova generazione di software per il desktop remoto - è ora disponibile per i tablet Android insieme alla sua infrastruttura proprietaria "Bridging Cloud", cluster ad alte prestazioni di server Internet relay sicuri che collegano gli utenti con i loro computer e dispositivi mobili in tutto il mondo.
7 agosto 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio di Splashtop 2 HD per tablet Android - la nuova generazione del suo pluripremiato desktop remoto. Per raggiungere un nuovo livello di sicurezza, affidabilità e prestazioni in Splashtop 2, Splashtop ha costruito una rete globale di server relay per formare un'infrastruttura "Bridging Cloud".
Ad oggi, Splashtop ha permesso a più di sette milioni di utenti di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere da remoto a PC Windows e Mac per eseguire applicazioni, visualizzare e modificare file, guardare filmati in HD e giocare a giochi ad alta intensità grafica.
Ora, a grande richiesta, Splashtop offre Splashtop 2 HD per i tablet Android con sistema operativo Android 3.1 e successivi. Supporta video ad alta definizione ("HD") ed è progettato per dispositivi con una densità dello schermo di 1280×800 su dimensioni di sette o dieci pollici.
Splashtop 2 HD per tablet Android caratteristiche:
Pinch and zoom (una nuova funzione introdotta per la prima volta nella versione HD)
Prestazioni ottimizzate che sfruttano l'accelerazione della piattaforma specifica per l'hardware
Nuova e semplice interfaccia utente
Wake-on-LAN (WoL)
Supporto 3G/4G e Internet con il pacchetto Accesso Ovunque
"In risposta alla grande richiesta dei fan di Splashtop, stiamo offrendo Splashtop 2 HD ai possessori di tablet Android", ha sottolineato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Con Splashtop 2 HD, gli utenti possono ora trasformare i loro tablet Android in un desktop remoto per accedere ai file dei loro computer, ovunque e in qualsiasi momento".
«Sicurezza e privacy non sono più solo questioni aziendali. Anche le persone normali come me e te devono essere rassicurate sul fatto che i nostri dati sono sempre al sicuro, ogni file su ogni dispositivo, ovunque e tutti i giorni. Splashtop 2 offre la massima tranquillità», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop e cofondatore. «Oltre alla sicurezza e alla privacy, Splashtop continua a rendere la facilità d'uso una priorità. E, naturalmente, siamo orgogliosi di stare al passo con la curva tecnologica con le nostre prestazioni leader del settore.»
L'app Splashtop 2 HD è disponibile in forma di base, che consente la connettività tra i dispositivi in un ambiente LAN; inoltre, un modulo chiamato «Anywhere Access Pack», disponibile tramite l'acquisto in-app, consentirà agli utenti di connettersi ai propri dispositivi attraverso Internet.
Splashtop 2 HD ha un'interfaccia facile da usare ed è stato ottimizzato per nuove funzionalità hardware, come le risoluzioni HD. Splashtop 2 HD supporta fino a 30 fotogrammi al secondo di streaming e latenza inferiore ai 30 millisecondi, fornendo video fluidi e un'esperienza di gioco reattiva.
Con Splashtop 2 HD, l'unica configurazione necessaria per connettersi ai computer è un nome utente e una password. Non è necessario configurare router o firewall, né inserire manualmente indirizzi IP o codici di sicurezza. Con l'aggiunta di Anywhere Access Pack, lo stesso semplice processo consente agli utenti di connettersi ai propri dispositivi in modo affidabile da qualsiasi parte del mondo, tramite Internet.
Inoltre, l'app ha una tecnologia di auto-ottimizzazione che si adatta alle condizioni della rete, consentendo all'utente di sfruttare appieno la larghezza di banda di una rete 3G/4G o di una connessione Internet. Oltre a proteggere i dati degli utenti attraverso il suo Bridging Cloud proprietario, Splashtop implementa la tecnologia di crittografia standard del settore per mantenere un elevato livello di sicurezza.
È possibile assistere a una presentazione su https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4, mentre un breve video di Splashtop 2 HD per tablet Android è disponibile qui:
Splashtop 2 HD può essere scaricato per i tablet Android all'indirizzo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2 da Google Play gratuitamente per un periodo di tempo limitato, dopodiché avrà un prezzo di listino di $9,99 USD. L'Anywhere Access Pack può essere acquistato per $0,99 USD al mese o $9,99 USD all'anno.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 HDrichiede il download e l'installazione del software gratuito Splashtop Streamer su un PC Window o Mac. Piattaforme supportate: Windows 7, Vista e XP (incluso Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion è richiesto per gli utenti Mac). Si consiglia un computer con CPU dual-core per prestazioni ottimali. L'acquisto di Splashtop 2 include una licenza per accedere a un massimo di 2 computer.
Informazioni su Splashtop Inc.
Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.
I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di sette milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.
La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.
Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine. L'azienda ha sede a San Jose e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com.
Contatto con i media: Team PR di Splashtop
Link utili:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Scarica Splashtop 2 HD: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2