Lancio di Splashtop 2 — Top Remote Desktop App è più veloce, semplice e sicura
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Splashtop svela la sua nuova generazione di software desktop remoto, Splashtop 2 — Remote Desktop («Splashtop 2"), insieme all'implementazione della sua infrastruttura proprietaria «Bridging Cloud», costituita da cluster ad alte prestazioni di server di inoltro Internet sicuri che collegano gli utenti con i loro computer e dispositivi mobili dispositivi in tutto il mondo
27 giugno 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio della versione per iPad di Splashtop 2 - Remote Desktop ("Splashtop 2"), la nuova generazione del suo pluripremiato desktop remoto. Per supportare questa release del prodotto, Splashtop ha creato una rete mondiale di server relay per formare un'infrastruttura "Bridging Cloud" che permette agli utenti di Splashtop 2 di connettersi ai loro computer remoti in modo sicuro e di sfruttare le prestazioni di rete altamente ottimizzate.
Ad oggi, Splashtop ha permesso a più di sette milioni di utenti di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere in remoto ai loro PC Windows e Mac, consentendo loro di eseguire applicazioni in remoto, visualizzare e modificare file, guardare film in HD e giocare a giochi ad alta intensità grafica.
«Sicurezza e privacy non sono più solo questioni aziendali. Anche le persone normali come me e te devono essere rassicurate sul fatto che i nostri dati sono sempre al sicuro, ogni file su ogni dispositivo, ovunque e tutti i giorni. Splashtop 2 offre la massima tranquillità», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop e cofondatore. «Oltre alla sicurezza e alla privacy, Splashtop continua a rendere la facilità d'uso una priorità. E, naturalmente, siamo orgogliosi di stare al passo con la curva tecnologica con le nostre prestazioni leader del settore.»
L'app Splashtop 2 sarà disponibile in forma di base, che consente la connettività tra i dispositivi in un ambiente LAN; inoltre, un modulo chiamato «Anywhere Access Pack», disponibile tramite l'acquisto in-app, consentirà agli utenti di connettersi ai propri dispositivi attraverso Internet.
L'app ha un'interfaccia riprogettata di facile utilizzo ed è stata ottimizzata per nuove funzionalità hardware, come il display Retina di Apple. La versione iPad supporta fino a 30 fotogrammi al secondo di streaming e latenza inferiore ai 30 millisecondi, fornendo video fluidi e un'esperienza di gioco reattiva.
Con Splashtop 2, l'unica configurazione necessaria per connettersi ai computer è un nome utente e una password. Non è necessario configurare router o firewall, né inserire manualmente indirizzi IP o codici di sicurezza. Con l'aggiunta di Anywhere Access Pack, lo stesso semplice processo consente agli utenti di connettersi ai propri dispositivi in modo affidabile da qualsiasi parte del mondo, tramite Internet.
Inoltre, l'app ha una tecnologia di auto-ottimizzazione che si adatta alle condizioni della rete, consentendo all'utente di sfruttare appieno la larghezza di banda di una rete 3G o di una connessione Internet. Oltre a proteggere i dati degli utenti attraverso il suo Bridging Cloud proprietario, Splashtop implementa la tecnologia di crittografia standard del settore per mantenere un elevato livello di sicurezza.
All'indirizzo https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4, è disponibile un breve video di Splashtop 2 e una presentazione.
Splashtop 2 può essere scaricato per iPad all'indirizzo https://itunes.apple.com/us/app/id382509315 dall'App Store di iTunes. Il prezzo di listino è di $ 9,99, ma l'app sarà disponibile per un periodo limitato a un prezzo promozionale di $ 1,99. Il Anywhere Access Pack può essere acquistato per $ 0,99 al mese o $ 9,99 all'anno. Gli utenti esistenti di Splashtop Remote Desktop per iPad riceveranno un aggiornamento gratuito sia alla versione base che a Anywhere Access Pack.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 richiede il download e l'installazione del software gratuito Splashtop Streamer su un PC Window o Mac. Piattaforme supportate: Windows 7, Vista e XP (incluso Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion è richiesto per gli utenti Mac). Si consiglia un computer con CPU dual-core per prestazioni ottimali. L'acquisto di Splashtop 2 include una licenza per accedere a un massimo di 2 computer.
Informazioni su Splashtop Inc.
Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.
I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di sette milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.
La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.
Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.
Contatto con i media: Team PR di Splashtop
Link utili:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Scarica Splashtop 2: https://itunes.apple.com/us/app/id382509315