Foxpass cloud RADIUS, PKI e LDAP si espandono all'infrastruttura con sede nell'UE con conformità RGPD integrata
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A due anni dall'acquisizione di Foxpass, Splashtop annuncia l'ampliamento dei servizi per l'UE, rafforzando la crescita e la sovranità locale dei clienti
CUPERTINO, California, 25 marzo 2025 – Splashtop ha annunciato oggi l’estensione dei nuovi servizi con base nell’UE per la propria soluzione Foxpass Cloud RADIUS, PKI e LDAP, rafforzando la sovranità dei dati e le prestazioni per i clienti europei. Foxpass è conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ha adottato misure aggiuntive per garantire che tutti i dati degli utenti e i log, pronti per eventuali audit, restino all’interno dell’Unione Europea, in linea con le preferenze dei clienti in materia di residenza dei dati.
Foxpass Cloud RADIUS opera in stretta integrazione con Microsoft Intune Cloud PKI e Intune MDM, offrendo una soluzione solida e cloud-native per l'autenticazione basata su certificato. Intune Cloud PKI funge da autorità di certificazione, emettendo e gestendo certificati digitali per dispositivi e utenti, senza necessità di un'infrastruttura PKI locale. Intune MDM provvede alla distribuzione sicura di questi certificati sui dispositivi registrati—Windows, macOS, iOS, Android—attraverso profili SCEP o configurazioni di certificati attendibili. Foxpass Cloud RADIUS svolge poi il ruolo di punto di controllo per l'autenticazione, verificando in tempo reale i certificati rispetto all'infrastruttura Wi-Fi o VPN. Il risultato è un accesso sicuro e semplificato: Intune gestisce il ciclo di vita e la distribuzione dei certificati, Foxpass garantisce che si connettano solo dispositivi attendibili e dotati di certificato—una soluzione ideale per ambienti zero-trust e senza password.
“Ci confrontiamo continuamente con i nostri clienti per capire le loro esigenze in continua evoluzione“, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “L'espansione dei nostri servizi Foxpass nell'UE è il risultato diretto di queste discussioni. Continueremo a lavorare insieme per offrire soluzioni sicure, affidabili e conformi alle esigenze dei mercati europei e globali”.
Aren Sandersen, VP of Product and Engineering di Foxpass, ha aggiunto: “Mantenere elevate prestazioni e sovranità dei dati è fondamentale per i nostri clienti europei. Distribuendo questi servizi nelle vicinanze, garantiamo ai nostri clienti una minore latenza e una maggiore sicurezza, semplificando al contempo i loro obblighi normativi e di conformità”.
Le soluzioni Foxpass Cloud per RADIUS, PKI e LDAP sono ora disponibili tramite la sede europea di Splashtop ad Amsterdam, Paesi Bassi, sotto la guida del Vice Presidente Regionale, Alexander Draaijer. Splashtop ha acquisito Foxpass nel marzo 2023, segnando un passo significativo nell'espansione del suo portafoglio di sicurezza. Dall'acquisizione, Splashtop ha incrementato del 62% il business per Foxpass, consolidando ulteriormente il suo impegno nel servire i clienti europei con servizi localizzati.
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Su Foxpass by Splashtop Foxpass by Splashtop offre soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso basate su cloud, progettate per migliorare la sicurezza delle reti e semplificare i processi di autenticazione per le imprese e le istituzioni educative. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, alla conformità e alle prestazioni, Foxpass fornisce soluzioni di livello enterprise che aiutano le organizzazioni a proteggere le loro reti mantenendo il pieno controllo sui dati di autenticazione.
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