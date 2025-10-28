Nuova Partnership: Splashtop e Automox si alleano per offrire un controllo remoto affidabile e sicuro per IT
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CUPERTINO, CA. — 28 ottobre 2025 – Splashtop, leader globale nelle soluzioni sicure di accesso remoto e supporto, e Automox, leader nella gestione autonoma degli endpoint, hanno annunciato oggi una partnership strategica per offrire capacità di controllo remoto ad alte prestazioni ai team IT e di sicurezza ovunque.
Attraverso questa partnership, i clienti Automox avranno accesso alla tecnologia di controllo remoto leader del settore di Splashtop, fidata da milioni di utenti in tutto il mondo per la sua efficienza, affidabilità e sicurezza. Insieme, Automox e Splashtop stanno semplificando il modo in cui i team IT e di sicurezza gestiscono, accedono e supportano i dispositivi in ambienti distribuiti.
“I nostri clienti si affidano ad Automox per gestire e proteggere ogni endpoint, ovunque esso si trovi,” ha dichiarato Justin Talerico, CEO di Automox. “Collaborare con Splashtop ci permette di fornire l'esperienza di controllo remoto più affidabile, sicura e performante possibile, eliminando attriti e potenziando i team IT nelrisolvere problemi quasi il 50% più velocemente.”
"Splashtop è progettato per integrarsi perfettamente con le piattaforme su cui i team IT fanno affidamento, mantenendo gli utenti connessi e produttivi ovunque si trovino," ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "La collaborazione con Automox ci consente di offrire un controllo remoto affidabile che aiuta i team IT a trascorrere meno tempo a risolvere problemi e più tempo a far progredire il business."
Splashtop fornisce prestazioni di sessione remota all'avanguardia, con alta velocità, supporto cross-platform e certificazioni e funzionalità di sicurezza di livello enterprise. La sua architettura flessibile rende facile integrare l'accesso remoto sicuro in Automox, offrendo ai team IT la connettività affidabile di cui hanno bisogno per supportare i dispositivi su larga scala, comodamente attraverso il loro stack esistente.
La partnership sottolinea l'impegno di entrambe le aziende nel fornire operazioni IT cloud-first che si scalano senza sforzo su forza lavoro remota e ibrida. Integrando il controllo remoto di Splashtop di altissimo livello con la piattaforma di gestione autonoma degli endpoint di Automox, i team IT possono aspettarsi una risoluzione più rapida dei problemi, esperienze utente migliorate e un approccio unificato alla gestione e al supporto dei dispositivi.
La prossima integrazione consentirà ai clienti Automox di utilizzare un controllo remoto senza interruzioni, potenziato da Splashtop, direttamente all'interno di Automox. La soluzione congiunta sarà resa disponibile ai clienti Automox all'inizio del prossimo anno.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale più votato di soluzioni di accesso remoto e supporto remoto che semplificano le prestazioni sicure nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità n°1, la tecnologia di Splashtop è facile da distribuire, utilizzare e gestire per piccole e medie imprese e grandi aziende, offrendo funzionalità di sicurezza avanzate, alta velocità, ampio supporto per dispositivi e supporto clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo i propri termini con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), in linea con Microsoft nei loro sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Informazioni su Automox
Automox è la piattaforma di gestione autonoma degli endpoint per le piccole e medie imprese. L'automazione guidata dalle policy e controllata dall'uomo consente ai professionisti IT e della sicurezza di dimostrare che le vulnerabilità sono risolte, ridurre i costi e la complessità, recuperare ore preziose e soddisfare gli utenti finali. La piattaforma cloud-native e automation-first di Automox aiuta i leader IT e della sicurezza a ridurre i rischi e migliorare l'efficienza offrendo patching più veloce del 65% e team di sicurezza più efficienti del 44% con la gestione automatizzata della configurazione su dispositivi e server Windows, macOS e Linux in tutto il mondo.
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