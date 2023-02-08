Infrastructure Providers and Subprocessors

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Fornitori di infrastruttura e Sub-responsabili del trattamento

Il presente contratto può essere tradotto in diverse lingue. In caso di conflitti o incongruenze tra la versione in inglese e le altre traduzioni, prevarrà la versione in inglese.

Questo documento descrive l'ambiente infrastrutturale, i sub-processori e alcune altre entità ("Fornitori") essenziali per i servizi di Splashtop in cui tali Fornitori trattano dati personali per conto di Splashtop al fine di fornire i Servizi al Cliente (tali dati, "Dati del Cliente"). Fornitori di infrastruttura e sub-processori di Splashtop Quanto segue descrive le entità legali coinvolte nella fornitura del servizio e nell'archiviazione dei Dati del Cliente da parte di Splashtop per i Servizi:

  • Amazon Web Services Inc.

  • google

  • Oracle Corporation

Quanto segue descrive le entità legali coinvolte nel trattamento dei dati dei clienti da parte di Splashtop per i Servizi:

  • Salesforce.com

  • ZENDESK

  • Intercom.io

  • Microsoft Corporation

  • HubSpot

  • RingCentral

  • Zoom

  • Osano

  • Fiocco di neve

  • Rightwave

  • OpenAI

Questa politica è stata aggiornata l'ultima volta il 10 aprile 2026.

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