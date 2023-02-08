Infrastructure Providers and Subprocessors

Fornitori di infrastruttura e Sub-responsabili del trattamento
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Questo documento descrive l'ambiente infrastrutturale, i sub-processori e alcune altre entità ("Fornitori") essenziali per i servizi di Splashtop in cui tali Fornitori trattano dati personali per conto di Splashtop al fine di fornire i Servizi al Cliente (tali dati, "Dati del Cliente"). Fornitori di infrastruttura e sub-processori di Splashtop Quanto segue descrive le entità legali coinvolte nella fornitura del servizio e nell'archiviazione dei Dati del Cliente da parte di Splashtop per i Servizi:
Amazon Web Services Inc.
Oracle Corporation
Quanto segue descrive le entità legali coinvolte nel trattamento dei dati dei clienti da parte di Splashtop per i Servizi:
Salesforce.com
ZENDESK
Intercom.io
Microsoft Corporation
HubSpot
RingCentral
Zoom
Osano
Fiocco di neve
Rightwave
OpenAI
Questa politica è stata aggiornata l'ultima volta il 10 aprile 2026.