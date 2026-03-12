Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
The Splashtop logo appears centered on a dark blue background, surrounded by a pattern of small, evenly spaced dots along the borders.

Convegno ed Expo TCEA

Dal 3 al 7 febbraio 2020 - Austin, TX

Convegno ed Expo TCEA

Splashtop presenterà le soluzioni per l'informatica scolastica e per la classe a migliaia di educatori al TCEA.

Splashtop presenterà le soluzioni per l'IT scolastico e per la classe a migliaia di educatori al TCEA. I team IT delle scuole saranno interessati ai nostri strumenti di supporto remoto Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per l'accesso e la gestione dei computer da remoto. Splashtop presenterà i suoi prodotti più popolari per le classi, Splashtop Classroom e Mirroring360. Sfrutta gli strumenti più efficienti per aumentare il coinvolgimento e la produttività degli studenti. Mostreremo come gli insegnanti e gli amministratori IT delle scuole possono utilizzare Splashtop per sfruttare al meglio il tempo degli studenti in classe.

TCEA Convention and Expo | Splashtop Classroom | Mirroring360 | Splashtop Remote Support