TCEA Convention and Expo

Splashtop presenterà le soluzioni per l'informatica scolastica e per la classe a migliaia di educatori al TCEA.
Splashtop presenterà le soluzioni per l'IT scolastico e per la classe a migliaia di educatori al TCEA. I team IT delle scuole saranno interessati ai nostri strumenti di supporto remoto Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per l'accesso e la gestione dei computer da remoto. Splashtop presenterà i suoi prodotti più popolari per le classi, Splashtop Classroom e Mirroring360. Sfrutta gli strumenti più efficienti per aumentare il coinvolgimento e la produttività degli studenti. Mostreremo come gli insegnanti e gli amministratori IT delle scuole possono utilizzare Splashtop per sfruttare al meglio il tempo degli studenti in classe.
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