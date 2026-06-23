TCEA Convention and Expo

Splashtop è entusiasta di essere presente di persona al TCEA quest'anno!
Splashtop è entusiasta di partecipare di persona al TCEA quest'anno! Il nostro team presenterà le nostre soluzioni di accesso remoto per l'educazione accesso remoto ai laboratori per consentire l'accesso ai computer dei laboratori scolastici, così come le soluzioni di accesso remoto per il personale docente e amministrativo per accedere ai computer scolastici. I team IT dell'istruzione saranno interessati alle soluzioni di supporto remoto di Splashtop che possono essere utilizzate per fornire assistenza a distanza a studenti, docenti e personale (accedendo ai loro computer, tablet e Chromebook) mentre studiano o insegnano da casa.
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