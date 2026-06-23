Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
The Splashtop logo appears centered on a dark blue background, surrounded by a pattern of small, evenly spaced dots along the borders.

SupportWorld Live – Un'esperienza digitale

10 – 11 novembre 2021 – Online

SupportWorld Live

Partecipa al più grande evento virtuale dell'anno per il settore dell'assistenza tecnica!

Unisciti a noi online al più grande evento virtuale dell'anno per l'industria del supporto tecnico! Il nostro team presenterà Splashtop Enterprise per permettere ai professionisti IT di controllare, gestire e monitorare i computer a distanza, fornire assistenza su richiesta ai dispositivi degli utenti finali e consentire l'accesso remoto ai computer per i dipendenti che lavorano da casa o in un ambiente di lavoro ibrido.

SupportWorld Live |  Splashtop Enterprise