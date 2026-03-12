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15-20 maggio 2022 - Las Vegas, NV

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Unisciti a noi nel più grande evento dell'anno per il settore dell'assistenza tecnica. Il nostro team presenterà Splashtop Enterprise, che consente ai professionisti IT di controllare, gestire e monitorare i computer da remoto, dare assistenza on-demand agli utenti e consentire l'accesso remoto al computer ai dipendenti che lavorano da casa o in un ambiente di lavoro ibrido.

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