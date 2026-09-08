Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita

Splashtop Live! – Bay Area

16 settembre – Cupertino, CA

Iscrizione all'evento

Impara. Connettiti. Semplifica.

Unisciti a noi a Splashtop Live – Bay Area per un pomeriggio di idee, prospettive concrete e conversazioni significative con professionisti IT e MSP, i fondatori di Splashtop, i responsabili di prodotto e i clienti.

Scopri cosa ci aspetta, come altri team IT stanno affrontando le loro sfide e ottieni risposte alle tue domande direttamente dalle persone che sviluppano e supportano Splashtop.

Fermati dopo le sessioni per un happy hour di networking con la community di Splashtop, più l’opportunità di vincere fantastici premi della lotteria.

Pronto a unirti a noi?

Prenota il tuo posto per Splashtop Live! il 16 settembre

Registrati gratis