Splashtop è molto entusiasta di partecipare al NRF 2022 per la prima volta!
Splashtop è molto entusiasta di partecipare all'NRF 2022 per la prima volta! Il nostro team è impaziente di presentare Splashtop Remote Support Premium, la migliore soluzione per il supporto remoto rugged e IoT. Il supporto remoto IoT di Splashtop è integrato con Ivanti Avalanche (powered by Wavelink) per la gestione dei dispositivi rugged ed è in grado di accedere e controllare da remoto dispositivi di Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry e altri.