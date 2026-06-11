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NRF 2022: Il grande evento del retail

16-18 gennaio 2022 - New York City, NY

NRF 2022

Splashtop è molto entusiasta di partecipare al NRF 2022 per la prima volta!

Splashtop è molto entusiasta di partecipare all'NRF 2022 per la prima volta! Il nostro team è impaziente di presentare Splashtop Remote Support Premium, la migliore soluzione per il supporto remoto rugged e IoT. Il supporto remoto IoT di Splashtop è integrato con Ivanti Avalanche (powered by Wavelink) per la gestione dei dispositivi rugged ed è in grado di accedere e controllare da remoto dispositivi di Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry e altri.

NRF 2022 | Accesso remoto per dispositivi IoT