Incontra Splashtop a KIMES
Splashtop sarà presente a KIMES 2026. I partecipanti possono apprendere come supportiamo le organizzazioni sanitarie con accesso remoto sicuro per i clinici e il personale sanitario, supporto IT remoto per sistemi e dispositivi medici e soluzioni di sicurezza avanzate tra cui Autonomous Endpoint Management (AEM) ed Endpoint Detection & Response (EDR).
Visita il nostro stand al COEX, Grand Ballroom (1F), Seoul, Corea, dal 19 al 22 marzo 2026, presso lo stand G210 per saperne di più sulle nostre soluzioni per il settore sanitario.