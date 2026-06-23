Orari di ufficio JumpCloud
29 maggio 2020 – Evento Virtuale Online
Connettiti con gli esperti di Splashtop e JumpCloud, oltre ai tuoi colleghi amministratori IT, per una discussione su come utilizzare JumpCloud SSO con Splashtop.
Entra in contatto con gli esperti di Splashtop e JumpCloud, oltre ai tuoi colleghi amministratori IT, il 29 maggio 2020 dalle 11:30 alle 12:30 ET, per una discussione su come utilizzare JumpCloud SSO con Splashtop. Victor C., direttore della gestione del programma di Splashtop, presenterà come gli utenti di Splashtop Business Access Pro e Splashtop SOS possono utilizzare le loro credenziali JumpCloud per autenticare i loro account Splashtop. Autenticazione singola sicura tramite JumpCloud migliora la facilità d'uso consentendo agli utenti di accedere alle proprie app con un solo ID e password che soddisfa i requisiti di conformità e sicurezza della propria organizzazione.
Integrazione di JumpCloud SSO con Splashtop | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS