International Society for Technology in Education Live 2022

Società Internazionale per la Tecnologia nell'Istruzione Live 2022
26 – 29 giugno 2022
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare ISTELive 22 quest'anno!
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare ISTELive 22 quest'anno! Il nostro team presenterà le nostre soluzioni di accesso remoto al laboratorio per studenti, docenti e personale per consentire loro di accedere a distanza ai computer scolastici nel campus. I team IT dell'educazione saranno interessati alle soluzioni di supporto remoto di Splashtop che possono essere utilizzate per fornire assistenza remota a studenti, docenti e personale (accedendo ai loro computer, tablet e Chromebook) mentre stanno imparando o insegnando da casa. Gli insegnanti saranno interessati a Mirroring360 Pro per il mirroring dello schermo e la condivisione dello schermo in classe.
ISTELive 22 | Accesso Remoto ai Laboratori | Splashtop per l'Istruzione