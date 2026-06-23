ISTE21 Live

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare ISTE per la quarta volta!
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare ISTE per la quarta volta! Il nostro team presenterà le nostre soluzioni di accesso remoto ai laboratori per studenti, docenti e personale, per consentire loro di accedere da remoto ai computer della scuola. I team IT dell'educazione saranno interessati alle soluzioni di supporto remoto Splashtop che possono essere utilizzate per fornire assistenza remota a studenti, docenti e personale (accedendo ai loro computer, tablet e Chromebook) mentre stanno imparando o insegnando da casa.
Gli insegnanti saranno interessati a Mirroring360 Pro per il mirroring dello schermo e la condivisione dello schermo in classe.