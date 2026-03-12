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ISTE20 Live

30 novembre - 4 dicembre 2020 - Online

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare l'ISTE per la terza volta!

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare l'ISTE per la terza volta!

Splashtop è entusiasta di sponsorizzare l'ISTE per la terza volta! Che si tratti di apprendimento a distanza, in aula o ibrido, da Splashtop troverai soluzioni interessanti per l'accesso remoto e in aula. Le nostre soluzioni di accesso remoto per l'istruzione consentono l'accesso ai computer dei laboratori scolastici e l'accesso remoto ai computer della scuola da parte di docenti e personale. I team IT del settore educativo saranno interessati alle soluzioni Splashtop Remote Support che possono essere utilizzate per fornire assistenza remota a studenti, docenti e personale (accedendo ai loro computer, tablet e Chromebook) mentre stanno imparando o insegnando da casa.

Gli insegnanti saranno interessati a Mirroring360 Pro per il mirroring e la condivisione dello schermo in classe.

ISTE20 Live | Accesso remoto al laboratorio | Splashtop per l'istruzione