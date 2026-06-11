Incontra Splashtop a IBEX India
Splashtop, in collaborazione con Accelty Techsolutions, sarà presente a IBEX India il 7 e 8 aprile 2026 presso il Jio World Convention Centre, Mumbai. Visita il nostro stand A116 per scoprire come le nostre soluzioni di accesso remoto sicuro, assistenza remota e sicurezza degli endpoint aiutano le istituzioni finanziarie a rafforzare la cybersecurity, ottimizzare le operazioni IT e supportare le iniziative di trasformazione digitale. Non vediamo l'ora di connetterci con i professionisti bancari indiani e sudasiatici che cercano tecnologie innovative per offrire esperienze bancarie fluide e sicure.