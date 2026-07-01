Ottieni il massimo da Splashtop AEM
Che tu stia valutando Splashtop AEM o cercando di ottenere di più dalla tua implementazione, scopri modi pratici per automatizzare le attività IT di routine, migliorare la visibilità degli endpoint e semplificare la gestione degli endpoint.
Data: 5 agosto 2026
Orario: 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT
Durata: 30 minuti
Descrizione: La gestione degli endpoint non dovrebbe richiedere troppo tempo né essere reattiva.
Partecipa a una demo dal vivo con il nostro team di prodotto di Splashtop AEM e scopri come i team IT usano l'automazione per ridurre le attività ripetitive, migliorare lo stato degli endpoint e ottenere maggiore visibilità sui propri ambienti.
Attraverso casi d'uso pratici e flussi di lavoro reali, scoprirai come Splashtop AEM può aiutarti a semplificare la gestione quotidiana degli endpoint, sia che tu lo stia esplorando per la prima volta sia che voglia sfruttarne ancora di più le funzionalità.
Cosa imparerai
Automatizza le attività IT ripetitive inclusi patching, aggiornamenti e manutenzione ordinaria.
Identifica e risolvi in modo proattivo i problemi degli endpoint con monitoraggio dello stato e avvisi.
Migliora la visibilità nel tuo ambiente per gestire meglio i dispositivi su larga scala.
Scopri flussi di lavoro reali che aiutano i team IT a risparmiare tempo e a lavorare in modo più efficiente.
Scopri come Splashtop AEM completa il supporto remoto per creare una soluzione di gestione degli endpoint più completa.
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