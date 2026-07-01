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Ottieni il massimo da Splashtop AEM

Che tu stia valutando Splashtop AEM o cercando di ottenere di più dalla tua implementazione, scopri modi pratici per automatizzare le attività IT di routine, migliorare la visibilità degli endpoint e semplificare la gestione degli endpoint.

Data: 5 agosto 2026 

Orario: 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT 

Durata: 30 minuti  

Descrizione: La gestione degli endpoint non dovrebbe richiedere troppo tempo né essere reattiva.

Partecipa a una demo dal vivo con il nostro team di prodotto di Splashtop AEM e scopri come i team IT usano l'automazione per ridurre le attività ripetitive, migliorare lo stato degli endpoint e ottenere maggiore visibilità sui propri ambienti.

Attraverso casi d'uso pratici e flussi di lavoro reali, scoprirai come Splashtop AEM può aiutarti a semplificare la gestione quotidiana degli endpoint, sia che tu lo stia esplorando per la prima volta sia che voglia sfruttarne ancora di più le funzionalità.

Cosa imparerai

  • Automatizza le attività IT ripetitive inclusi patching, aggiornamenti e manutenzione ordinaria.

  • Identifica e risolvi in modo proattivo i problemi degli endpoint con monitoraggio dello stato e avvisi.

  • Migliora la visibilità nel tuo ambiente per gestire meglio i dispositivi su larga scala.

  • Scopri flussi di lavoro reali che aiutano i team IT a risparmiare tempo e a lavorare in modo più efficiente.

  • Scopri come Splashtop AEM completa il supporto remoto per creare una soluzione di gestione degli endpoint più completa.

Picture of Kaius Vu - Product Manager


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