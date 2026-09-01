Dal packaging manuale a quello agentico: semplifica la distribuzione delle app con Microsoft Intune
Data: 14 ottobre 2026
Ora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Durata: 30 minuti
Il packaging delle applicazioni non dovrebbe rallentare la distribuzione del software. Eppure, per molti team Microsoft Intune, il packaging, il testing e la risoluzione dei problemi delle app richiedono ancora ore di lavoro manuale. Gli aggiornamenti ritardati prolungano la finestra di esposizione a vulnerabilità critiche, aumentando il rischio per la sicurezza.
Unisciti a Microsoft MVP Maxime Guillemin e al Head of Product di Splashtop Brandon Shopp per scoprire come l'AI e i flussi di lavoro agentici stiano semplificando il packaging delle applicazioni e aiutando i team IT a dedicare meno tempo al lavoro manuale e ripetitivo.
Scopri come i nuovi approcci al packaging delle applicazioni possono ridurre il lavoro manuale, minimizzare gli errori di packaging e correggere le vulnerabilità più rapidamente.
Cosa imparerai:
Come l'AI e i flussi di lavoro agentici stanno semplificando il packaging delle applicazioni e migliorando i tempi di correzione delle patch.
Come un approccio più automatizzato può integrare i tuoi flussi di lavoro Microsoft Intune e rafforzare la tua postura di sicurezza.
Modi pratici per ridurre l'impegno e gli errori nel packaging, incluso uno sguardo al packaging agentico in azione
Scopri come si presenta la nuova generazione del packaging delle applicazioni e quanto tempo il tuo team IT potrebbe recuperare.