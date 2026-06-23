Conferenza sul Futuro della Tecnologia nell'Istruzione 2023
23 – 26 gennaio 2023
Unisciti a noi allo Stand n. 1910
Il nostro team condividerà come studenti e docenti utilizzano Splashtop per accedere in remoto ai computer del laboratorio e come i team IT possono supportare da remoto insegnanti e studenti utilizzando qualsiasi dispositivo, in più località, in modo facile ed efficace.
Ospiteremo anche una sessione martedì 24 gennaio alle 14:30 presso il Teatro IT. Unisciti al manager del team di supporto di Splashtop Fady Awada per il suo intervento su Come i team IT educativi possono fornire un miglior supporto remoto in qualsiasi momento e ovunque.