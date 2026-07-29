Garantire operazioni IT sicure con Splashtop Enterprise
Data: 2 settembre 2026
Ora: 14:00〜14:20 JST
Durata: 20 minuti
Perché non dedicare 20 minuti a rivedere la gestione e la sicurezza di Splashtop?
Con l'espansione dell'utilizzo di Splashtop, le sfide principali passano dal semplice stabilire "connessioni" al garantire una efficace "gestione e controllo".
In questo webinar, mostreremo come ampliare il tuo ambiente Splashtop esistente in modo sicuro ed efficiente utilizzando Splashtop Enterprise. Presenteremo le funzionalità chiave, come l'integrazione SSO/SAML, le limitazioni dell'orario di accesso, il controllo granulare di funzioni e autorizzazioni, il watermarking, la registrazione dei log e la registrazione delle sessioni, utilizzando la console di gestione reale. Presenteremo anche le funzionalità di gestione degli endpoint tramite AEM (Autonomous Endpoint Management).
Questa è un'ottima opportunità per passare all'edizione Enterprise a una tariffa scontata. Registrati ora.
Obiettivi di apprendimento:
Sfide di gestione e sicurezza associate all'espansione dell'utilizzo di Splashtop
Semplificare la gestione dell'autenticazione tramite integrazione SSO/SAML
Garantire operazioni di accesso remoto sicure controllando le finestre temporali di accesso
Controllare funzioni e autorizzazioni tramite impostazioni granulari
Migliorare la sicurezza con filigrana, registrazione dei log e registrazione delle sessioni
Gestione di endpoint, patch e software con AEM