EduTech 2023
5 ottobre 2023 | Londra
Bounce Old Street - 241 Old St, Londra EC1V 9EY, Regno Unito
12:00 – 15:00 BST
EduTech è il primo evento Splashtop, progettato specificamente per i professionisti IT che promuovono la sicurezza e l'innovazione nell'istruzione superiore.
Splashtop riunirà un gruppo variegato e influente di leader EdTech, per un evento di networking dove potrai ampliare le tue conoscenze e ottenere preziose intuizioni da colleghi nella comunità dell'istruzione superiore.
Unisciti a noi e a un panel di esperti mentre affrontiamo argomenti chiave e le sfide moderne dell'EdTech, condividiamo intuizioni dalla nostra ultima ricerca e discutiamo le tendenze più calde nella tecnologia educativa.
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Non perdere l'opportunità di partecipare a un'esperienza coinvolgente e arricchente che rivoluzionerà il tuo approccio all'istruzione e alla sicurezza.