EDUCAUSA
25 - 28 ottobre, 2022
Splashtop presenterà le nostre soluzioni di accesso remoto per l'istruzione
Splashtop mostrerà le nostre soluzioni di accesso remoto per l'istruzione accesso remoto ai laboratori per consentire l'accesso ai computer dei laboratori scolastici e soluzioni di accesso remoto per docenti e personale per accedere ai computer scolastici. I team IT dell'istruzione saranno interessati alle soluzioni di supporto remoto di Splashtop che possono essere utilizzate per fornire assistenza remota a studenti, docenti e personale (accesso ai loro computer, tablet e Chromebook) mentre studiano o insegnano da casa. Gli insegnanti saranno interessati a Mirroring360 Pro per il mirroring dello schermo e la condivisione dello schermo in classe.
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