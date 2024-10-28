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EDUCAUSA

26 – 29 ottobre 2020 – Evento virtuale online

EDUCAUSA

Splashtop presenterà le nostre soluzioni di accesso remoto per l'accesso remoto ai laboratori educativi!

Splashtop mostrerà le nostre soluzioni di accesso remoto per l'istruzione accesso remoto ai laboratori per consentire l'accesso ai computer dei laboratori scolastici e soluzioni di accesso remoto per docenti e personale per accedere ai computer scolastici. I team IT delle istituzioni educative saranno interessati alle soluzioni di assistenza remota di Splashtop che possono essere utilizzate per fornire assistenza remota a studenti, docenti e personale (accesso ai loro computer, tablet e Chromebook) mentre imparano o insegnano da casa.

Agli insegnanti potrebbe interessare Mirroring360 Pro per il mirroring e la condivisione dello schermo in classe.

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