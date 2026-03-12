Datto MSP Tech Day

Splashtop è un partner essenziale per l'integrazione dei prodotti di Business Management di Datto.
Splashtop è un partner di integrazione chiave dei prodotti di Business Management di Datto. Datto ospiterà il suo terzo evento MSP Tech Day; questa volta, metteranno in evidenza i loro prodotti di Business Management. La serie MSP Tech Day è un evento di mezza giornata di grande successo, incentrato sugli aggiornamenti specifici dei prodotti, dimostrazioni dal vivo e suggerimenti per le vendite e il marketing. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support per aiutare gli MSP a crescere insieme al nostro set crescente di funzionalità come la rivendita di accesso remoto, la creazione di una piattaforma di supporto remoto on-prem, la gestione dell'antivirus Bitdefender per gli endpoint e altro ancora.