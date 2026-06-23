Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
A person types on a laptop at a desk with a smartphone nearby. Digital security padlock icons and network lines are superimposed. The Splashtop logo appears in the lower right corner.

Cybersec Taiwan

5 - 7 maggio — Taipei, Taiwan

Ulteriori informazioniIscrizione all'evento

Incontra Splashtop a Cybersec Taiwan

Splashtop, in collaborazione con UUDynamics, sarà presente a Cybersec Taiwan 2026 il 23–24 aprile 2026 presso il Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2. Visitateci allo Stand C313 per scoprire come Splashtop offre un'alternativa sicura ed economica alle soluzioni VDI e VPN tradizionali. Il nostro team dimostrerà come le organizzazioni possono abilitare l'accesso remoto ad alte prestazioni, semplificare il supporto IT e rafforzare la sicurezza degli endpoint riducendo la complessità e i costi dell'infrastruttura.