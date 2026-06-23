Incontra Splashtop a Cybersec Taiwan
Splashtop, in collaborazione con UUDynamics, sarà presente a Cybersec Taiwan 2026 il 23–24 aprile 2026 presso il Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2. Visitateci allo Stand C313 per scoprire come Splashtop offre un'alternativa sicura ed economica alle soluzioni VDI e VPN tradizionali. Il nostro team dimostrerà come le organizzazioni possono abilitare l'accesso remoto ad alte prestazioni, semplificare il supporto IT e rafforzare la sicurezza degli endpoint riducendo la complessità e i costi dell'infrastruttura.