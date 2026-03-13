Incontra Splashtop a CyberSec India Expo
Splashtop, in collaborazione con Accelty Techsolutions, sarà presente a CyberSec India Expo il 23–24 aprile 2026 presso Bombay Exhibition Centre, Mumbai. Vieni a trovarci allo stand C201 per scoprire come il nostro accesso remoto sicuro, il supporto IT remoto e le nostre soluzioni avanzate di sicurezza degli endpoint aiutano le organizzazioni a rafforzare la resilienza informatica e proteggere i sistemi critici. Poiché l'Expo di quest'anno mette in evidenza le tecnologie di cybersecurity di nuova generazione, il nostro team sarà a disposizione per discutere approcci pratici per migliorare la sicurezza, aumentare l'efficienza operativa e supportare le esigenze in evoluzione dell'infrastruttura digitale.