Storia di un cliente: come Nubeseg ha ampliato il supporto remoto sicuro e la sicurezza degli endpoint con Splashtop
Data: 26 agosto 2026
Ora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Durata: 30 minuti
Descrizione: Con la crescita dei managed service provider, offrire assistenza remota sicura, affidabile ed efficiente diventa sempre più complesso.
Partecipa al nostro webinar esclusivo dedicato a un cliente in evidenza con Nubeseg SRL, un MSP specializzato in cybersecurity che supporta organizzazioni in diverse aree geografiche con servizi di sicurezza gestiti, protezione degli endpoint, sicurezza cloud e accesso remoto sicuro.
In questa conversazione dal vivo, Ramiro Hercilla racconta come Nubeseg ha sostituito strumenti frammentati di assistenza remota con Splashtop Enterprise e Autonomous Endpoint Management (AEM) per semplificare le operazioni, migliorare la visibilità, rafforzare la sicurezza e ampliare il supporto senza aumentare il personale.
Durante questa sessione, sentirai come Nubeseg:
Passati da una gestione IT reattiva a operazioni sugli endpoint proattive
Prestazioni e visibilità del supporto remoto migliorate su oltre 1.400 dispositivi
Riduce le attività manuali di patching e aggiornamento grazie all'automazione
Ha reso possibile un lavoro da remoto sicuro e una risoluzione dei problemi più rapida
Ha semplificato la gestione dei ticket e i flussi di lavoro di supporto con Service Desk
Si è espansa in nuove città e mercati senza aumentare il team di supporto
Ha ottenuto controlli di sicurezza più efficaci e reportistica pronta per gli audit
Scopri come Nubeseg utilizza Splashtop per migliorare l'efficienza operativa, rafforzare la sicurezza degli endpoint e supportare la crescita aziendale.