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Storia di un cliente: come Nubeseg ha ampliato il supporto remoto sicuro e la sicurezza degli endpoint con Splashtop

Data: 26 agosto 2026 

Ora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT  

Durata: 30 minuti  

Descrizione: Con la crescita dei managed service provider, offrire assistenza remota sicura, affidabile ed efficiente diventa sempre più complesso.

Partecipa al nostro webinar esclusivo dedicato a un cliente in evidenza con Nubeseg SRL, un MSP specializzato in cybersecurity che supporta organizzazioni in diverse aree geografiche con servizi di sicurezza gestiti, protezione degli endpoint, sicurezza cloud e accesso remoto sicuro.

In questa conversazione dal vivo, Ramiro Hercilla racconta come Nubeseg ha sostituito strumenti frammentati di assistenza remota con Splashtop Enterprise e Autonomous Endpoint Management (AEM) per semplificare le operazioni, migliorare la visibilità, rafforzare la sicurezza e ampliare il supporto senza aumentare il personale.

Durante questa sessione, sentirai come Nubeseg:

  • Passati da una gestione IT reattiva a operazioni sugli endpoint proattive

  • Prestazioni e visibilità del supporto remoto migliorate su oltre 1.400 dispositivi

  • Riduce le attività manuali di patching e aggiornamento grazie all'automazione

  • Ha reso possibile un lavoro da remoto sicuro e una risoluzione dei problemi più rapida

  • Ha semplificato la gestione dei ticket e i flussi di lavoro di supporto con Service Desk

  • Si è espansa in nuove città e mercati senza aumentare il team di supporto

  • Ha ottenuto controlli di sicurezza più efficaci e reportistica pronta per gli audit

Scopri come Nubeseg utilizza Splashtop per migliorare l'efficienza operativa, rafforzare la sicurezza degli endpoint e supportare la crescita aziendale.