Conferenza Annuale CITE 2026
17 - 19 novembre – Anaheim, CA
Incontra Foxpass allo stand di Splashtop al CITE 2026
Unisciti a noi alla conferenza CITE (California IT in Education) 2026 (Stand #314)! Foxpass, parte del portafoglio di accesso sicuro e identità di Splashtop, mostrerà come Cloud RADIUS aiuta i leader IT K–12 a proteggere l'accesso Wi-Fi e alla rete con autenticazione senza password, basata su certificato e autenticazione basata sull'utente. Scopri come Foxpass semplifica la protezione delle reti scolastiche, ottimizza l'accesso di studenti e personale, e rafforza la sicurezza zero-trust riducendo i carichi dell'IT.
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