Vertice virtuale CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit
8-12 novembre 2021 - Summit online
Splashtop è lieta di sponsorizzare l'esclusivo CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit di Quartz Event dall'8 al 12 novembre 2021.
Splashtop è lieta di sponsorizzare l'esclusivo CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit di Quartz Event dall'8 al 12 novembre 2021. Ci saranno presentazioni di leader di pensiero incentrate sulla trasformazione digitale, la strategia cloud, la gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, la leadership e la formazione IT.
CIO VISIONS Leadership e IT Virtual Summit | Soluzioni Splashtop per l'IT