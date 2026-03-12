Vertice virtuale CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit
18-22 aprile 2022 - Summit virtuale online
Splashtop è lieta di sponsorizzare l'esclusivo CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit di Quartz Event.
Splashtop è lieta di sponsorizzare l'esclusivo CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit di Quartz Event. Ci saranno presentazioni di leader di pensiero incentrate sulla trasformazione digitale, la strategia cloud, la gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, la leadership e la formazione IT.
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