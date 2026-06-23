Freshworks’ Experience ITChannelPro SMB Forum: Washington D.C.
6 maggio 2020 – Evento Virtuale Online
Splashtop sarà sponsor Gold per il ChannelPro SMB Forum di quest'anno: Washington D.C.
Splashtop sarà un Gold sponsor per il ChannelPro SMB Forum di quest'anno: Washington D.C. (ora un evento virtuale) dopo esposizioni di successo negli ultimi anni. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per aiutare i MSP e i professionisti IT a crescere insieme al nostro set di funzionalità in espansione come la rivendita di accesso remoto, l'installazione di una piattaforma di supporto remoto on-prem, la gestione dell'antivirus Bitdefender per endpoint e altro ancora.
Forum SMB ChannelPro: Washington D.C. | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS