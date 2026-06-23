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Summit Online sulla Cybersecurity di ChannelPro

6 aprile 2022 – Evento virtuale online

Eventi ChannelPro

Splashtop è lieto di sponsorizzare il Cybersecurity Online Summit di ChannelPro di quest'anno.

Splashtop è lieta di sponsorizzare il ChannelPro Cybersecurity Online Summit di quest'anno. Il nostro team presenterà Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per aiutare i MSP e i professionisti IT a crescere insieme al nostro set di funzionalità in espansione come la rivendita di accesso remoto, l'installazione di una piattaforma di supporto remoto on-prem, la gestione dell'antivirus Bitdefender per endpoint e altro ancora.

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