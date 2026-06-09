Bett UK 2022: Education & EdTech Show

Incontra di persona il team di Splashtop al Bett UK @Dutch EdTech booth e scopri le ultime tendenze dell'apprendimento ibrido e l'impatto delle nuove tecnologie e delle opportunità emergenti nell'istruzione.
Incontra di persona il team di Splashtop al Bett UK @Dutch EdTech booth e scopri le ultime tendenze dell'apprendimento ibrido e l'impatto delle nuove tecnologie e delle opportunità emergenti nell'istruzione. Il nostro team è entusiasta di presentare Splashtop Enterprise for Remote Labs, la migliore soluzione per le istituzioni educative per fornire accesso remoto ai computer dei laboratori in fasce orarie programmate e permettere all'IT di supportare a distanza i dispositivi di docenti e studenti.