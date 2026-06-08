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Bett UK 2022: Education & EdTech Show

23-25 marzo 2022 – ExCeL Londra, Regno Unito

Bett UK 2022

Bett UK 2022: Fiera dell'Istruzione e EdTech – 23 – 25 marzo 2022 – ExCeL Londra, UK

Incontra di persona il team Splashtop al Bett UK presso lo stand Dutch EdTech e scopri di più sulle ultime tendenze dell'apprendimento ibrido e sull'impatto delle nuove tecnologie e delle opportunità emergenti nell'istruzione. Il nostro team è entusiasta di presentare Splashtop Enterprise for Remote Labs, la migliore soluzione per le istituzioni educative per fornire accesso remoto ai computer dei laboratori in fasce orarie programmate e permettere all'IT di supportare a distanza i dispositivi di docenti e studenti.

Bett UK 2022 | Splashtop Enterprise for Remote Labs