ACTE CareerTech Vision 2020
30 novembre – 4 dicembre 2020 – Evento Virtuale Online
Splashtop è lieto di sponsorizzare ACTE CareerTech Vision per la prima volta!
Splashtop è lieta di sponsorizzare ACTE CareerTech Vision per la prima volta! Il nostro team condividerà le nostre soluzioni di accesso remoto per l'istruzione accesso remoto ai laboratori per abilitare l'accesso ai computer dei laboratori scolastici così come soluzioni di accesso remoto per docenti e personale per accedere ai computer della scuola. I team IT dell'istruzione saranno interessati alle soluzioni di supporto remoto Splashtop che possono essere utilizzate per fornire assistenza remota a studenti, docenti e personale (accedendo ai loro computer, tablet e Chromebook) mentre stanno apprendendo o insegnando da casa.
Gli insegnanti saranno interessati a Mirroring360 Pro per il mirroring dello schermo e la condivisione dello schermo in classe.
ACTE CareerTech Vision 2020 | Accesso remoto ai laboratori | Tutte le soluzioni educative Splashtop – accesso remoto e in classe