Splashtop è la migliore alternativa a Parsec

Splashtop: la migliore alternativa a Parsec per il 2026
Non ne puoi più di pagare troppo per un accesso remoto che non soddisfa le tue esigenze in termini di sicurezza e prestazioni?
Perché scegliere Splashtop rispetto a Parsec?
Prestazioni elevate
Sfrutta le prestazioni elevate di cui hai bisogno per lavorare su app complesse e file enormi, anche da lontano, su tutti i dispositivi (compresi Windows, Mac e Linux). Con lo streaming 4K fino a 60fps (e lo streaming iMac Pro Retina 5K), la possibilità di regolare con precisione le impostazioni come il colore 4:4:4 e la bassa latenza: non si tratta di magia, ma è come se lo fosse.
Sicurezza
Splashtop protegge ogni connessione con crittografia di livello aziendale e accessi basati sulle autorizzazioni. Ci impegniamo al massimo per mantenere al sicuro le tue informazioni professionali e personali, in modo che tu non debba preoccupartene.
Semplicità
Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop sono semplici da configurare e utilizzare: non è richiesta alcuna esperienza informatica. Progettiamo i nostri prodotti in modo che siano potenti e facili da usare, sia per i singoli che per i team IT di aziende di ogni dimensione.
Prezzo imbattibile
Splashtop offre funzioni di alta qualità a un prezzo imbattibile e trasparente. I nostri piani tariffari si rivolgono a singoli utenti, aziende e istituti scolastici, a seconda delle esigenze.
Massimizza le prestazioni dell'accesso remoto con Splashtop
Per prestazioni avanzate
Prestazioni dell'accesso remoto
Prova il colore 4:4:4, l'audio ad alta fedeltà e molto altro ancora
Al prezzo di 11,25 € al mese
Fatturazione su base annua a 135 €
Sconti sulle licenze a volume
4-9 utenti, per un risparmio del 20%
10+ utenti, per un risparmio del 25%
Per una maggiore sicurezza e gestibilità
Enterprise
Accesso e supporto remoto completo con:
Integrazione SSO
Autorizzazioni granulari
Accesso pianificato
Licenze tecniche per il tuo team di assistenza
Confronto fra Splashtop e Parsec: la scelta migliore per i team
Prestazioni dell'accesso remoto
Splashtop Enterprise
Parsec for Teams
Prestazioni elevate: streaming 4K fino a 60fps (e streaming iMac Pro Retina 5K) con bassa latenza, colori 4:4:4 e possibilità di regolare con precisione le impostazioni
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Reindirizzamento dei dispositivi USB
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In versione Beta solo per Windows e solo con gamepad
Passthrough microfono
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Autenticazione singola
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Crittografia AES a 256 bit
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Crittografia AES a 128 bit
Ampio supporto per dispositivi
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Registrazione sessione
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Chat (in e fuori dalle sessioni)
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Piattaforma consolidata per l'accesso remoto e l'assistenza
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Supporto tecnico prioritario
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Perché Splashtop è l'alternativa a Parsec: i vantaggi principali
Sviluppo di giochi
La bassa latenza e la qualità impeccabile delle immagini ti permettono di lavorare ai tuoi progetti da qualsiasi parte del mondo, sia che tu stia disegnando personaggi, programmando meccaniche di gioco, componendo colonne sonore o eseguendo il debug del codice.
Post-produzione
Produttori, montatori, specialisti VFX e animatori sono entusiasti delle elevate prestazioni di Splashtop, dell'ottima sincronizzazione A/V e della protezione dei contenuti, che consentono a più artisti di lavorare in modo sicuro ed efficiente su più team.
Trasmissione
Scopri un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni alla tua workstation e alle tue apparecchiature di trasmissione. Collegati a potenti workstation e postazioni di editing per creare contenuti di alta qualità da qualsiasi dispositivo e trasmettere in diretta da qualsiasi luogo.
Architettura
Lavora alle attività CAD quotidiane, modella progetti di interni ed esegui simulazioni con facilità, godendo di un accesso remoto sicuro alla tua workstation e del reindirizzamento del dispositivo USB per il tuo mouse 3D. Collabora facilmente con il tuo team per fornire progetti di alta qualità ai tuoi clienti.
Istruzione
Offri agli studenti l'accesso remoto ai laboratori del campus e a software potenti, in modo che possano lavorare dai loro Chromebook, iPad e PC sempre e ovunque.
Dai nostri clienti soddisfatti
Ora i creativi possono spingersi oltre i confini della creatività e della collaborazione, eseguendo attività come il montaggio video e la sincronizzazione AV e accedendo allo storage condiviso e agli altri componenti hardware necessari, da remoto (con Splashtop).
Responsabile delle Relazioni con i Partner, Adobe Video
Dai nostri clienti soddisfatti
Gli artisti che utilizzano i dispositivi Wacom nei flussi di lavoro di post-produzione possono utilizzare Splashtop per lavorare in modo fluido e produttivo anche quando sono lontani dall'ufficio: un grande vantaggio per i luoghi di lavoro remoti di oggi.
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom