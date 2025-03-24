La migliore alternativa a GoTo Resolve 2023

Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

Migliore alternativa a LogMeIn Resolve per il 2026

Splashtop Enterprise costa meno e funziona meglio

Prova gratuitaContatta Vendite

Scopri un'alternativa migliore a LogMeIn Resolve

Splashtop Enterprise offre prestazioni elevate a un prezzo inferiore rispetto a LogMeIn Resolve e propone modelli di licenza flessibili che si adattano alle esigenze specifiche del cliente. La soluzione completa include supporto e controllo remoto, gestione degli endpoint, service desk e molto altro ancora. Splashtop Enterprise offre un'interfaccia intuitiva e di estrema facilità d'uso.

Potenzia le prestazioni della tua soluzione di desktop remoto scegliendo Splashtop al posto di LogMeIn Resolve.

Confronta Splashtop Enterprise con LogMeIn Resolve

Remote Support

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Dispositivi gestiti

300 computer per licenza in contemporanea

100 endpoint

Sessioni di accesso remoto supervisionate

Illimitato

Illimitato

Supporto per dispositivi mobili

Incluso

Supplemento di $20 al mese

Condivisione della fotocamera con funzionalità AR

componente aggiuntivo

Componente aggiuntivo senza funzionalità AR

Integrazioni di terze parti

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Soluzioni ITSM e di ticketing

Chatta

Caratteristiche della sessione remota

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Reindirizzamento USB

Registrazioni della sessione

Oscuramento dello schermo

Stampa remota

Monitoraggio e gestione remota

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Avvisi

Software antivirus

componente aggiuntivo

componente aggiuntivo

Script e task


Risparmia più del 20% rispetto a LogMeIn Resolve se scegli Splashtop Enterprise!

Prova gratuita