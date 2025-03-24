La migliore alternativa a GoTo Resolve 2023

Migliore alternativa a LogMeIn Resolve per il 2026
Splashtop Enterprise costa meno e funziona meglio
Scopri un'alternativa migliore a LogMeIn Resolve
Splashtop Enterprise offre prestazioni elevate a un prezzo inferiore rispetto a LogMeIn Resolve e propone modelli di licenza flessibili che si adattano alle esigenze specifiche del cliente. La soluzione completa include supporto e controllo remoto, gestione degli endpoint, service desk e molto altro ancora. Splashtop Enterprise offre un'interfaccia intuitiva e di estrema facilità d'uso.
Potenzia le prestazioni della tua soluzione di desktop remoto scegliendo Splashtop al posto di LogMeIn Resolve.
Confronta Splashtop Enterprise con LogMeIn Resolve
Remote Support
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Dispositivi gestiti
300 computer per licenza in contemporanea
100 endpoint
Sessioni di accesso remoto supervisionate
Illimitato
Illimitato
Supporto per dispositivi mobili
Incluso
Supplemento di $20 al mese
Condivisione della fotocamera con funzionalità AR
componente aggiuntivo
Componente aggiuntivo senza funzionalità AR
Integrazioni di terze parti
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Soluzioni ITSM e di ticketing
Chatta
Caratteristiche della sessione remota
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Reindirizzamento USB
Registrazioni della sessione
Oscuramento dello schermo
Stampa remota
Monitoraggio e gestione remota
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Avvisi
Software antivirus
componente aggiuntivo
componente aggiuntivo
Script e task