Il lavoro da casa e il futuro del lavoro ( Aggiornamento )

Siamo e dovremmo lavorare "per sempre" da casa? Qual è il futuro del lavoro?

Qualche mese fa abbiamo chiesto agli amministratori delegati di riflettere sul futuro del lavoro - le loro risposte erano unanime: mentre l'ufficio non sta andando via, tutti concordano sul fatto che il mondo si stava muovendo verso un ambiente di lavoro ibrido permanente.

Tuttavia, molte aziende sono reticenti a fare il salto di qualità. Alcuni lo sconsigliano addirittura. Apple, sotto la guida di Steve Jobs, era considerata uno dei principali scettici del mondo aziendale sui vantaggi del lavoro da casa (WFH). Ora, a distanza di mesi dalla pandemia, meno del 15% della forza lavoro di Apple è tornata in ufficio e il CEO Tim Cook ha dichiarato che l'azienda non "tornerà a essere come prima, perché abbiamo scoperto che ci sono cose che funzionano davvero bene virtualmente".

Come Apple, molte aziende sono state a lungo reticenti nell'implementare politiche WFH diffuse. Per molti manager, il legame percepito tra il vedere che le persone lavorano e il credere nella loro produttività è rimasto forte. L'amministratore delegato di Netflix Reed Hastings, ad esempio, ha recentemente definito il lavoro a distanza "una cosa puramente negativa".

Ma è una percezione corretta? Probabilmente no, almeno non secondo i circa 900 improvvisi telelavoratori che hanno risposto al sondaggio sulla produttività WFH della nostra azienda alcuni mesi dopo che il COVID-19 ha iniziato a chiudere uffici, negozi, istituti scolastici e studi medici.

La chiave risiede nel giusto equilibrio di tecnologia

Quasi tre quarti degli intervistati non avevano mai, o raramente, lavorato da casa prima della pandemia. Eppure, uno schiacciante 80% - tra cui professionisti IT, sviluppatori di videogiochi, produttori video, architetti, professionisti delle trasmissioni televisive, rivenditori, educatori di scuole secondarie e universitari e professionisti del settore sanitario - ha dichiarato di essere più o ugualmente produttivo quando lavora da casa.

Secondo il 75% dei partecipanti all'indagine WFH, gli strumenti di collaborazione e comunicazione come Zoom e i software di accesso remoto come Splashtop hanno contribuito notevolmente ad aumentare la produttività.

Di conseguenza, un terzo degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che le loro aziende siano più aperte al lavoro da casa, anche dopo che le restrizioni della pandemia saranno diminuite. Il 28% dei partecipanti ha suggerito che il lavoro da casa potrebbe diventare la nuova normalità per le loro aziende, in modo permanente. A sostegno di questa previsione ci sono i recenti annunci di aziende come Microsoft, HubSpot, Quora, Square, Slack e Okta che prevedono di estendere le opzioni di lavoro da casa "per sempre".

Che cosa significa per te? Smart working dopo la pandemia?

Oltre all'aumento della produttività, molte altre ragioni stanno spingendo verso il lavoro da remoto:

Migliore qualità di vita per i dipendenti - Le alternative al lavoro da casa possono aiutare le aziende a reclutare e trattenere i propri dipendenti per un successo a lungo termine. Le aziende possono ampliare la gamma di potenziali candidati per le posizioni aperte se non sono strettamente vincolate da vincoli geografici. E al contrario, i potenziali dipendenti che hanno la possibilità di lavorare da casa, lontano dalle città costiere ad alto costo, vedono un'attrazione per la qualità della vita. Per coloro che preferiscono vivere nei centri urbani, i lunghi spostamenti quotidiani possono essere ridotti o eliminati.

Investimento di capitale inferiore - Le aziende possono rivalutare le loro spese immobiliari. Un maggior numero di dipendenti che lavorano da casa, a tempo pieno o parziale, potrebbe consentire alle aziende di ridurre la metratura degli uffici che devono affittare o possedere per sostenere tutti i loro lavoratori.

Impronta di carbonio - L'impronta di carbonio è espressa dal numero di tonnellate di CO2 emesse da una persona nel corso dell'anno. Secondo Action Protect Earth, gli americani hanno una delle più grandi impronte di carbonio per persona, con una media di 16,5 tonnellate per americano. Nell'UE, invece, la media è di 7 tonnellate. Ora immagina che tutte le aziende diventino completamente o parzialmente remote. In questo modo si ridurranno le emissioni, l'utilizzo di carta stampata e di plastica per ogni dipendente che lavora da casa. Di conseguenza, non guidando ogni giorno per andare e tornare dal lavoro, i lavoratori a distanza stanno spostando drasticamente la bilancia dei consumi, dei rifiuti e dell'inquinamento.

La pandemia COVID-19 e le sue diffuse esigenze di rifugio sul posto hanno imposto l'adozione improvvisa e massiccia di funzionalità di lavoro da casa. Alcune aziende che in precedenza si opponevano all'idea di far lavorare i dipendenti da casa, per timore di cali di produttività o altre preoccupazioni, stanno scoprendo che la flessibilità del lavoro a distanza può offrire vantaggi tangibili non solo per l'aumento dei profitti, ma anche per un impatto positivo sull'ambiente. Questo conferma l'ipotesi che abbiamo fatto qualche mese fa: il lavoro a distanza è qui per restare - per sempre. Quindi, se non l'hai ancora fatto, probabilmente è il momento di iniziare a pensare a un approccio flessibile a luogo di lavoro.