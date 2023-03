Splashtop Survey rivela che le persone che lavorano da casa vedono un aumento della produttività

Gli intervistati di vari settori attribuiscono la loro produttività alle soluzioni software che consentono loro di svolgere efficacemente le proprie mansioni da casa.

SAN JOSE, California., 18 giugno 2020-Splashtop Inc., azienda leader nel settore dei software per l'accesso remoto, ha pubblicato i risultati del sondaggio online sul lavoro da casa condotto a maggio 2020 su 870 intervistati a caso in vari settori. I risultati dell'indagine indicano che, sebbene più di un terzo degli intervistati non avesse mai lavorato da casa prima della pandemia COVID-19 - e un altro terzo avesse lavorato raramente da remoto - uno schiacciante 80% del gruppo ha dichiarato di essere più o ugualmente produttivo lavorando da casa.

Gli intervistati hanno incluso professionisti IT, sviluppatori di giochi, produttori di video, architetti, professionisti della radiodiffusione televisiva, rivenditori, docenti elementari, medie e universitari e professionisti del settore sanitario. Un 75% di questi intervistati utilizzava soluzioni di accesso remoto per lavorare efficacemente da casa. Significativamente, questo gruppo comprendeva dipendenti il cui lavoro dipende dalle applicazioni con licenza dei datori di lavoro che richiedevano risorse di elaborazione o a uso intensivo di larghezza di banda, ad esempio workstation high-end o server di data center, difficili da replicare in un ambiente home office.

"Prima della pandemia globale di COVID-19, molti di questi professionisti non erano in grado di lavorare da remoto perché non potevano replicare a casa le risorse necessarie per far funzionare le loro applicazioni software su licenza", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Inoltre, è fondamentale che l'accesso alle risorse remote sia sicuro. Fortunatamente, le soluzioni di accesso remoto di nuova generazione stanno aprendo nuove possibilità di svolgere un maggior numero di lavori in modo sicuro e produttivo da casa".

In definitiva, l'indagine Splashtop sul lavoro da casa mette in evidenza l'importanza di strumenti remoti efficaci e fa luce sulla "nuova normalità" del lavoro da casa che la pandemia COVID-19 ha stimolato:

Prima del COVID-19, il 71% degli intervistati non aveva mai o raramente lavorato da casa. Solo il 7,8% si è definito un lavoratore a distanza. Questi numeri rappresentano la sfida che le aziende hanno dovuto affrontare quando si sono trovate improvvisamente a dover consentire a intere forze lavoro di lavorare da casa, quasi da un giorno all'altro.

Al momento dell'indagine, l'80% degli intervistati che ora lavorano da casa ha dichiarato di essere più (40,5%) o ugualmente (39,5%) produttivo rispetto a quando lavorava in ufficio. Hanno citato l'uso di strumenti di collaborazione/comunicazione (ad esempio, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype, WebEx, Google Classroom) e di strumenti di accesso remoto (Splashtop, VPN, TeamViewer, LogMeIn) come fattori che hanno contribuito all'aumento della loro produttività.

Infatti, il 75% del gruppo ha dichiarato di utilizzare soluzioni di accesso remoto per lavorare efficacemente da casa.

Quasi il 75% del gruppo prevede che le loro aziende potrebbero essere più aperte al lavoro da casa anche dopo che le restrizioni della pandemia saranno diminuite, e il 28% dei partecipanti suggerisce che il lavoro da casa potrebbe diventare la nuova normalità per le loro aziende.

"Questi risultati indicano che i lavoratori e le organizzazioni spinti dal COVID-19 a implementare strategie diffuse di lavoro da casa stanno sperimentando, soprattutto con i giusti strumenti di accesso remoto, che spesso possono effettivamente aumentare la produttività", ha detto Lee.

Maggiori dettagli sull'indagine, compreso il modo in cui gli intervistati utilizzano gli strumenti di accesso remoto, sono disponibili qui: https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results

Guardare oltre l'era COVID-19 e abbracciare la trasformazione digitale

Sebbene la pandemia continui ad avere un impatto devastante sull'economia, molte delle grandi aziende tecnologiche e di altro tipo in grado di implementare strategie di lavoro da casa se la stanno cavando bene. "Se a questo aggiungiamo aspetti come la riduzione dei costi operativi e di viaggio e la maggiore soddisfazione dei dipendenti che lavorano da casa, è molto probabile che le aziende vedranno una maggiore adozione del WFH nel tempo", ha affermato Lee. A sostegno di questa previsione ci sono i recenti annunci di aziende come Twitter, Facebook e Amazon che hanno intenzione di estendere le loro opzioni di lavoro da casa oltre la pandemia COVID-19.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le migliori soluzioni di accesso remoto al computer, assistenza remota e collaborazione. Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop, economiche e facili da usare, basate su cloud e on-premises, sono caratterizzate da sicurezza e affidabilità di livello aziendale. L'accesso remoto di Splashtop consente alle persone di accedere alle proprie applicazioni e ai propri dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. Grazie al supporto remoto di Splashtop, gli MSP possono gestire e supportare gli endpoint dei clienti. Il supporto on-demand di Splashtop consente ai team IT e di helpdesk di accedere da remoto a computer e dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. Le soluzioni di collaborazione Splashtop offrono un'efficace condivisione dello schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più: splashtop.com.