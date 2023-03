Recensione di Splashtop Remote Desktop: Chase Rubin

Splashtop è un servizio prezioso per qualsiasi azienda o persona che abbia bisogno di accedere a un computer da remoto. Splashtop è ideale per gli help desk e il personale IT. È un prodotto utile anche per i possessori di computer domestici e aziendali che hanno bisogno di accedere al materiale presente sui computer desktop quando sono lontani dall'ufficio. Splashtop funziona con qualsiasi dispositivo, consentendo l'accesso remoto a chiunque e in qualsiasi momento.

Chase Rubin, imprenditore tecnologico e utente di Splashtop, offre la sua opinione sul servizio. Ci spiega i motivi per cui qualsiasi azienda può usufruire dei servizi di Splashtop. Chase Rubin confronta inoltre Splashtop con altre aziende del settore.

Quale prodotto Splashtop stai utilizzando?

Utilizzo [Splashtop Business Access] il desktop remoto. Questo mi aiuta ad accedere alle informazioni sul mio computer di lavoro mentre sono in giro. Sono in grado di aprire il mio desktop di casa sul tablet quando ho bisogno di accedere ai dati. È particolarmente utile per le riunioni con i clienti. Sono in grado di condividere le informazioni direttamente con i miei clienti e di rispondere a tutte le loro domande sui miei servizi. Credo che Splashtop renda più fluida la mia attività.

Come utilizzi Splashtop?

Uso Splashtop per richiamare i dati dal mio computer in ufficio mentre sono lontano dalla mia scrivania. In questo modo, sono sempre in grado di accedere ai miei dati e ai progetti dei miei clienti. Mi sono grati per la mia capacità di essere così flessibile nel portare a termine i miei compiti. Se avessi una componente IT o di help desk nella mia azienda, utilizzerei anche la funzione di accesso remoto per i team IT e di supporto. Se la mia startup dovesse crescere al punto da aver bisogno di questi servizi, sceglierei sicuramente Splashtop rispetto alla concorrenza.

Perché ti piace Splashtop?

Splashtop offre una soluzione chiavi in mano per l'accesso remoto. Sarebbe possibile farlo senza utilizzare un servizio come Splashtop, ma è così facile da usare che elimina la difficile curva di apprendimento per impostare questo tipo di accesso da soli. Credo che l'utilizzo di Splashtop abbia reso la mia azienda più agile e pronta ad affrontare qualsiasi difficoltà.

In che modo Splashtop batte la concorrenza o qualsiasi altro prodotto simile che hai usato in precedenza?

Ho provato un altro servizio di desktop remoto prima di utilizzare Splashtop e sono entusiasta di come Splashtop riesca a battere la concorrenza. Splashtop funziona più rapidamente e con meno lag rispetto ai suoi concorrenti. Il vantaggio principale di Splashtop è la facilità di configurazione e di utilizzo. L'interfaccia è intuitiva e non fa perdere tempo prezioso agli imprenditori per imparare a usare il prodotto.

Vuoi provare Splashtop? Inizia subito la tua prova gratuita e scopri di cosa è capace una soluzione di accesso remoto di alta qualità. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno.

