Come gli insegnanti & gli studenti possono usare gli smartphone in classe

Porta i tuoi dispositivi iOS e Android. Usa l'accesso remoto, la condivisione dello schermo e altri strumenti per controllare l'aula e aumentare il coinvolgimento.

Molte scuole lavorano per tenere gli smartphone fuori dall'aula o almeno fuori dalle mani degli studenti. Ma cosa succede se gli insegnanti potessero sfruttare questi dispositivi per aumentare il coinvolgimento e aiutare gli studenti a imparare?

Con la suite completa di strumenti desktop remoti di Splashtop, insegnanti e studenti possono utilizzare gli smartphone in classe con un software facile da usare.

Mirroring360

Con Mirroring360, gli istruttori possono eseguire il mirroring wireless dei loro dispositivi mobili sul computer di classe senza la necessità di hardware o cavi. Con Mirroring360 Pro, gli insegnanti possono trasmettere il loro schermo a un massimo di 40 partecipanti che possono visualizzarlo sui loro dispositivi con un semplice link web.

Splashtop Classroom

Per un livello di interattività ancora più elevato, Splashtop Classroom fornisce un software di collaborazione che consente agli insegnanti di condividere il contenuto della lezione sui dispositivi degli studenti.

Gli insegnanti possono anche utilizzare il proprio computer Mac o PC con un iPad o un dispositivo Android per controllare e annotare i contenuti delle lezioni da qualsiasi punto della classe. Questo impedisce agli insegnanti di rimanere bloccati alle loro scrivanie e consente loro di spostarsi in classe per interagire con gli studenti pur avendo pieno accesso al proprio PC o Mac.

Gli insegnanti possono condividere i loro schermi del computer con iPad, iPhone, dispositivi Android degli studenti (oltre ai Chromebook e ai computer Windows o Mac con un browser Chrome). Gli studenti possono vedere la lezione direttamente sul loro schermo. Ancora meglio, gli insegnanti possono dare agli studenti il controllo e annotare i contenuti delle lezioni direttamente dai propri dispositivi.

Splashtop Business Access

Con Splashtop Business Access, gli insegnanti possono utilizzare il proprio smartphone per accedere e controllare in remoto il proprio computer. Dalla schermata del dispositivo mobile, vedrai lo schermo del computer remoto in tempo reale e sarai in grado di prenderne il controllo come se fossi seduto di fronte ad esso.

Inoltre, gli istituti scolastici possono offrire agli studenti l'accesso remoto ai computer di laboratorio dai loro dispositivi mobili (più tablet e computer) in modo che possano accedere a importanti software scolastici durante l'apprendimento a distanza da casa.

Veloce, affidabile e sicuro

Tutte queste grandi caratteristiche sono supportate dalle connessioni veloci, affidabili e sicure di Splashtop. Ciò significa che i tuoi dati sono al sicuro e puoi sempre contare su un'ottima connessione senza ritardi.

Oppure scopri di più su Splashtop Classroom e Mirroring360 .