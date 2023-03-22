Splashtop Acquires Foxpass to Broaden Security Portfolio

Splashtop acquisisce Foxpass per ampliare il portafoglio di sicurezza
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La piattaforma di gestione dell'identità e degli accessi espanderà l'offerta di sicurezza di Splashtop, offrendo una soluzione di classe enterprise ai clienti SMB e MSP
Cupertino, California - 23 marzo 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni IT remote che semplificano e proteggono il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi l'acquisizione di Foxpass, fornitore di soluzioni di accesso alla rete e ai server basate sul cloud e incentrate sull'identità per sistemi IT e DevOps. L'acquisizione sottolinea l'impegno di Splashtop nel democratizzare la sicurezza per le aziende di tutte le dimensioni, in particolare per le piccole e medie imprese (SMB) e i Provider di Servizi Gestiti (MSP) che si trovano a dover affrontare i costi e le sfide legate alle moderne soluzioni di sicurezza.
L'acquisizione strategica segna un passo importante per Splashtop, che sta sviluppando l'offerta di accesso remoto e sicurezza più solida del settore e consente all'azienda di rispondere alle esigenze di un segmento chiave del mercato interessato a migliorare le proprie posizioni di sicurezza con soluzioni potenti e di classe enterprise per la gestione degli accessi Wi-Fi e dei server.
"Gli ultimi anni hanno cambiato radicalmente il modo in cui le persone e le organizzazioni lavorano. Mentre le aziende continuano ad adottare la modalità di lavoro ibrida, i rischi per la sicurezza informatica sono aumentati e le PMI sono diventate un bersaglio facile", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. " Consideriamo la gestione delle identità come una base fondamentale per la sicurezza. Esistono sinergie naturali tra Splashtop e Foxpass che garantiranno alle aziende di rimanere produttive e al tempo stesso di affrontare le moderne sfide della sicurezza. Il management di Foxpass ha creato un set di soluzioni e una cultura di livello mondiale e siamo entusiasti di accogliere il suo team all'interno dell'azienda."
Foxpass offre una soluzione sicura per la gestione degli accessi ai server e alla rete che si integra perfettamente con i più diffusi identity provider, tra cui Microsoft O365, Google Workspace e Okta, mentre la sua piattaforma cloud RADIUS Server si integra con i principali access point Wi-Fi e fornitori di reti private virtuali (VPN), tra cui Meraki, Ruckus, Apple, Aruba, Fortinet, Ubiquiti e altri. La sua piattaforma leader nel settore supporta meccanismi moderni e senza password per garantire che i dipendenti non debbano condividerle e possano accedere solo ai server e alle reti di cui hanno bisogno, e solo quando necessario.
Il marchio e le linee di prodotti Foxpass rimarranno intatti e faranno parte della suite ampliata di Splashtop, leader nelle soluzioni IT sicure, consentendo ai clienti di sfruttare la combinazione dell'accesso remoto e del supporto ad alte prestazioni di Splashtop con la piattaforma di sicurezza scalabile incentrata sull'identità di Foxpass. Sia Foxpass che Splashtop sono conformi al SOC2.
"In qualità di leader nel settore dell'accesso remoto sicuro, il team di Splashtop sta realizzando qualcosa di davvero impressionante", ha dichiarato Aren Sandersen, fondatore e CEO di Foxpass. "Nell'ambiente odierno, non è possibile avere un accesso remoto senza garantire la sicurezza, e l'approccio di Splashtop, che pone la sicurezza al centro della propria soluzione, si è rivelato più che valido. Sono entusiasta che il team di Foxpass si unisca a Splashtop nel suo viaggio verso la realizzazione delle soluzioni di accesso remoto e sicurezza più complete del settore."
Nell'ambito dell'acquisizione, Splashtop manterrà i dipendenti di Foxpass e investirà risorse significative per accelerare la roadmap del prodotto Foxpass. Centinaia di clienti Foxpass esistenti, tra cui Lyft, Segment, HackerOne e One Medical, si uniranno agli oltre 250.000 clienti di Splashtop. I termini dell'accordo non sono stati resi noti. Per maggiori informazioni, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto per IT e MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere 8K / 60fps e un'esperienza esente da latenza. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza e conformità avanzate, ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti reattivo. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
Informazioni su Foxpass
Foxpass è una soluzione di gestione degli accessi in rete e dei server incentrata sull'identità basata sul cloud che si integra perfettamente con i più diffusi fornitori di identità, tra cui Microsoft O365, Google Workspace e Okta. L'azienda è stata fondata nel 2015 e ha sede a San Francisco. Foxpass.com